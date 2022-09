Preocupación en Cali ante el aumento de la cifra de homicidios en la ciudad

Crece la preocupación en Cali ante el aumento de homicidios. Foto: Colprensa

En la ciudad de Santiago de Cali ha aumentado la preocupación ante el aumento de asesinatos, pues luego que desde la alcaldía le apuntaran al año menos violento de los últimos 30 años, durante la presente semana se han registrado varios homicidios. La Secretaría de Seguridad y Justicia, se pronunció rechazando el accionar bélico y aseguró que desde ahora se están tomando medidas.

El secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet explicó que las investigaciones adelantadas han permitido dar por hecho que los asesinatos de los últimos días están completamente aislados, pues no se tratarían de retaliaciones o disputas entre bandas, de igual forma, se busca concretar si hay algún vínculo con la denominada primera línea, pues se estima que esto tenga que ver con alguna represión social.

“Se crea esta comisión especial para investigar los móviles y la motivación que generó el homicidio de estos jóvenes, y evitar que siga presentándose la muerte de nuestros menores de edad y jóvenes, es importante aclarar la opinión pública que estamos investigando su vinculación a la primera línea, o con algunas actividades políticas, solamente de uno de ellos tenemos la confirmación que participaba en proyectos sociales, los cuales eran adelantados por la secretaría de seguridad, era el joven Juan David Diez”.

Dranguet ha sido uno de los principales abanderados de la disminución de homicidios en la capital del Valle del Cauca, razón que lo ha llevado a liderar las investigaciones y aclarar lo sucedido. El funcionario señaló que una de las víctimas recientes, hacía parte de proyectos sociales adscritos a la Secretaría de Paz y Justicia, emitiendo, a su vez, una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero del asesino de un menor de 16 años.

“El menor tenía 16 años, el asesinato fue en las inmediaciones de un colegio en el distrito, en el colegio Gabriel García Márquez, es un homicidio lamentable y por eso la alcaldía de Santiago de Cali ofrece una recompensa de hasta 20.000.000 de pesos, por información que nos permita identificar y dar pronta captura al protagonista, al homicida que está detrás de quitarle la vida este menor de edad; todos nuestros jóvenes, todas las vidas son valiosas y más cuando se trata de un joven, por eso esta recompensa que nos permite identificar rápido y capturar a este homicida”.

Si bien, por ahora las investigaciones siguen su curso, ya hay resultado de capturas, según el líder de la Secretaría de Seguridad, la presencia de la Policía y las organizaciones estatales en las zonas de influencia, han permitido lograr estos resultados.

“Es importante resaltar que en los hechos presentados, no hay impunidad, incluso hay varios capturados protagonistas de estos homicidios gracias a nuestra policía, a la presencia en el territorio y vamos a seguir investigando para que todos los criminales estén privados de la libertad, que esta es la consecuencia lógica a esos actos infames que se han perpetuado la Ciudad de Cali”, destacó.

Es importante tener en cuenta que, hace pocas semanas, la administración municipal logró una importante cifra de 22 días no consecutivos sin homicidios, panorama que compensaba el incremento de violencia que presentó la ciudad al inicio del año. No obstante, dichos números han sido refutados por algunos sectores de la población, quienes señalan que en los barrios suelen registrarse asesinatos que presuntamente no son tenidos en cuenta.

