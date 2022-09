Supermán López perdió un gregario para la montaña en la etapas claves de la Vuelta a España

Miguel Ángel López /Astana

Miguel ‘Superman’ López ha tenido una gran día este jueves durante la etapa 18 de la Vuelta a España, pues pasó de la casilla 5 a la 4 gracias a que su rival, Carlos Rodríguez del Ineos Grenadiers, tuvo infortunadamente una caída que lo dejó bastante tocado para el final de la jornada, aún con la baja de uno de sus gregarios importantes para la montaña como lo venía siendo el joven corredor italiano Samuele Battistella.

“@samu_batti no tomará la salida de la etapa 18. Samuele tiene fiebre y no puede correr. Es covid-19 negativo. Mejórate pronto, Samuele y gracias por tu atractiva carrera hasta ahora en España”, informó el equipo en la salida de la jornada 18.

El equipo Astana se queda con 7 corredores, de los cuales, el cafetero podrá contar con la ayuda de 6 en los terrenos que todavía hacen falta por recorrer en la prueba española que terminará el próximo 11 de septiembre.

El ibérico se fue al piso en medio de un enredón que involucró a varios corredores, entre ellos al australiano Jay Vine del Alpecin Deceuninck, quien era el portador de la camiseta de la montaña, pasando esta al ecuatoriano Richard Carapaz del Ineos.

López además de demostrar que cada vez se siente mejor en su estado físico, también ha corrido con la suerte, por decirlo de alguna manera, de que algunos de sus rivales ha tenido que abandonar por cuenta de diferentes causas, entre ellas el covid 19 que ha sido una de las principales razones por las que se han presentado abandonos.

El arranque en la carrera para el boyacense fue complicado, pues no llegó con las mejores piernas teniendo en cuenta que durante el año no ha tenido gran continuidad en las competencias debido a una lesión de cadera que no le permitió, incluso, pasar de la cuarta etapa del Giro de Italia 2022, a donde llegaba como líder para la general por el Astana.

Supermán debió hacer una larga recuperación física en Colombia para poder preparar de la mejor manera la Vuelta a España, para eso pasó primero por la Vuelta a Burgos en donde terminó con la camiseta de la montaña y tercero en la general, cuando se creía que estaría relegado al ser su regreso a las carreras tras cuatro meses sin competir después de su retiro de la ronda italiana.

Ahora podría estarse considerando para estar en el podio, aunque Ayuso se ha mostrado muy fuerte en la carrera, siendo esta su primera grande a sus 19 años. Sin embargo, le puede pasar factura quizás la inexperiencia en este tipo de competencias, algo que podría ser aprovechado por López quien ya tiene varias ediciones y podios en carreras a sus 28 años.

Serán tres días de mucha intensidad para los colombianos López y Urán, quienes están metidos en el top 10 de la clasificación general hasta el momento. Faltan jornadas de montaña en donde podrían dar un golpe certero a sus rivales, pero por supuesto, no será para nada fácil teniendo en cuenta el gran nivel que tiene Remco Evenepoel, actual líder de la general y Enric Mas.

