Falabella respondió a las acusaciones de acoso laboral por parte de una de sus empleadas

Supuesto acoso laboral en Falabella.

A través de un video polémico de una mujer quejándose por las condiciones laborales y el trato en el Banco Falabella, la empresa se refirió a las declaraciones.

En el comunicado de la entidad bancaria desmiente las exposicón de la empleada quien aseguraba que el banco los estaba obligando a largas jornadas de trabajo. Además, recalcaron que por el contrario, la entidad se preocupa por el bienestar de sus trabajadores.

“Los horarios laborales de nuestros colaboradores se rigen de acuerdo a lo contractualmente pactado y con los límites legales previstos, según lo exigido en la legislación vigente”, se lee en el documento.

De igual manera, seguido entre líneas el banco Falabella agregó que, ”quienes trabajan días domingo y festivos cuentan con sus respectivos días de descanso en la semana, tal como exige la ley […]. Incluso, generamos espacios de descanso adicionales a los legales”.

Con respecto a las deducciones que realizan en las cuentas de los trabajadores, la entidad bancaria resaltó la transparencia que existe en la relación entre banco y cliente, pues según apunta la institución, cada persona es informada por todos los canales posibles.

“En línea con la transparencia de nuestros procesos, los clientes reciben notificaciones cada vez que adquieren un nuevo servicio, como pólizas o seguros asociados”, mencionaron.

Cabe mencionar que, la mujer denunció al banco por sus condiciones laborales: “Ustedes también tienen hijos, y el día de mañana qué hace este banco, con estas jornadas extenuantes que tenemos de domingo a domingo, trabajando como si estuviéramos remunerando, nos está sacando enfermos y no nos van a aceptar en otros trabajos”, dijo la empleada a todos sus compañeros de trabajo.

Una de las acusaciones que más llamaron la atención de los presentes fueron las que afirmaba que el banco estaría cobrando seguros que sus afiliados no pidieron previamente, en especial a aquellos quienes tienen créditos activos.

“Ustedes en la tirilla de pago no saben qué es lo que están pagando. Exija su extracto porque les están metiendo seguros y sus deudas no bajan. Este banco no piensa en el tiempo de ustedes”, expresó la mujer.

De hecho, recalcó que en 2018 fue demandada por Falabella pues intentaron despedirla por este tipo de acusaciones, pero ganó el caso porque un juez dictaminó que podía realizar las reclamaciones y, por esto, conservó el puesto.

”Fui denunciada por Banco Falabella en 2018, donde me querían sacar por hacer este tipo de intervenciones, pero ¿qué dijo el juez laboral? que sí podía hacer este tipo de intervenciones y el banco no me pudo despedir”, pronunció la empleada de Falabella.

Personal de enfermería y medicina en Colombia tiene inadecuadas condiciones laborales, según estudio

El personal cualificado para el cuidado de la salud en Colombia ha visto acentuada la afectación en sus condiciones laborales durante la pandemia generada por el covid-19. Los profesionales en enfermería, medicina y auxiliares en enfermería presentan aumentos constantes en las horas trabajadas a la semana. Sin posibilidad de descanso, se tiene un recurso humano que es insuficiente para cubrir el alto número de pacientes.

Así lo concluye un estudio de la Universidad del Rosario y la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (Codess), según el cual el personal de enfermería y medicina ha sido el eje fundamental para el manejo de la pandemia desde el área de atención en salud a los pacientes, quienes en torno a unas condiciones generalmente de bajos ingresos y tipos de contratación a través de prestación de servicios, temporales o cooperativas de trabajo asociado, la emergencia sanitaria los ha llevado a una mayor profundización en sus inadecuadas condiciones laborales.

Los resultados de la consultoría “Alternativas concretas de protección social y formalización laboral a las trabajadoras informales cualificadas del área del cuidado de la salud ante los impactos de la pandemia por covid-19 en perspectiva de trabajo decente”, revelan que entre 2018 y 2021 se han presentado aumentos constantes en las horas trabajadas a la semana, tanto para personal de enfermería como de medicina, dijo Iván Jaramillo Jassir, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

SEGUIR LEYENDO: