Marta Lucía Ramírez salió en defensa de Aida Victoria: “Ningún hijo está obligado a denunciar a su madre”

Foto de archivo. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, habla durante el Diálogo de Alto Nivel entre Estados Unidos y Colombia en la sede de la Cancillería, en Bogotá, Colombia, 21 de octubre, 2021. REUTERS/Luisa González

El pasado martes 6 de septiembre, un juez de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio en contra de la influencer Aida Victoria Merlano Manzaneda por ayudar a la fuga de su madre (en un consultorio odontológico en el norte de Bogotá) la excongresista conservadora, Aida Merlano, quien actualmente se encuentra en Caracas, Venezuela.

La Fiscalía General de la Nación le pidió al juez una condena de 17 años de prisión sin la posibilidad de casa por cárcel, por lo que la defensa, a cargo del abogado Miguel Ángel del Río Malo, señaló que impugnará la decisión del juez: “La condena contra Aida Victoria Merlano es inaceptable. Una decisión que enfrentaremos con toda la contundencia. Estoy seguro de su inocencia y la apoyaré hasta demostrarlo.”.

Muchas personas, en contra y a favor de la influencer, se pronunciaron a través de las redes sociales sobre este caso, como es el caso de la exvicepresidenta y excanciller del gobierno de Duque, Marta Lucía Ramírez.

Ramírez señaló en la red social Twitter que ningún hijo o hija está obligado a denunciar a sus progenitores en un caso como el de la influenciadora barranquillera.

“Todo lo que la hizo congresista Merlano es inaceptable y su delito de compra de votos debe tener sanción drástica, pero la hija no debe ser paganini por su mamá. La justicia tiene nuestro apoyo, pero ningún hijo está obligado a denunciar a su madre”, señaló la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez a través de un tuit.

Por lo anterior, la excanciller Marta Lucía Ramírez señaló que, si bien la excongresista Aida Merlano se encuentra prófuga, la influenciadora no es la que debe pagar por los delitos de su madre.

Aida Victoria habla de su caso en medio del llanto

Unas horas después de enterarse que había sido condenada por haber ayudado a su madre a escaparse del consultorio del odontólogo, Javier Cely, el 1 de octubre de 2019, la influenciadora Aida Victoria Merlano se refirió al tema en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi tres millones y medios de seguidores.

Ahí, en sus historias, y en medio de lágrimas, contó la condena que pide la Fiscalía General de la Nación para ella.

“No sé cómo empezar estas historias porque creo que estoy como cualquier persona en mi situación estaría. Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia a lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, contó Merlano.

Luego aseguró que cree en la justicia y que su abogado, Miguel Ángel del Río Malo, ya apeló esta decisión.

“Nada, yo en el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia. Ya mi abogado apeló, y estamos esperando a que el juez decida qué va a pasar de aquí en adelante, eso es lo que está pasando”, explicó.

Por último, agradeció a sus seguidores todo el apoyo en este difícil momento para ella. “Me encantaría ir a limpiarme las lágrimas y tal vez hacer esto un poco más controlada, pero realmente no puedo estar mejor. Y, por otro lado, sí estoy leyendo el DM y me ha sorprendido mucho la cantidad de mensajes bonitos que he recibido, porque si soy sincera cuento con los dedos de una mano, la cantidad de gente que me ha echado mierda”.

Por su parte, el abogado Miguel Ángel del Río calificó en su cuenta de Twitter de “inaceptable” la medida pedida por la Fiscalía: “La condena contra Aida Victoria Merlano es inaceptable. Una decisión que enfrentaremos con toda la contundencia. Estoy seguro de su inocencia y la apoyaré hasta demostrarlo”2, escribió.

La influenciadora fue condenada luego de que el juez que lleva el caso determinara que ella sí sabía del plan de escape de su madre, la excongresista Aida Merlano, condenada por la compra de votos en el Atlántico y prófuga de las autoridades colombianas en Venezuela.

En el sentido del fallo emitido por el juzgado 20 de conocimiento de Bogotá, se determina que Aida Victoria es responsable de favorecimiento de fuga y uso de menores en la comisión de delitos. No solamente sabía acerca del plan de su madre sino que utilizó a su hermano, menor de edad, para distraer a los guardias del Inpec.

SEGUIR LEYENDO: