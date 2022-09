Epa Colombia también envió mensaje de apoyo a Aída Victoria Merlano: “Dios prueba a sus guerreros”

En las últimas horas, ha sido noticia la condena a la influenciadora Aida Victoria Merlano por, aparentemente, haber apoyado a su madre, la excongresista Aída Merlano en su fuga de las autoridades colombianas.

Tras conocerse la noticia, la joven de 22 años se mostró llorando en su perfil oficial de Instagram y alertando que as autoridades pretendían condenarla a 17 años de prisión sin la opción del beneficio de casa por cárcel. Luego de esto la influenciadora ha recibido mensajes de apoyo de sus seguidores y otras figuras públicas.

Una de las más recientes fue Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en las redes sociales. A través de su perfil en la misma red social, la emprendedora colombiana reveló un pantallazo de una videollamada que tuvo con Aída Victoria Merlanoo en la que la joven barranquillera se ve bastante afectada.

Aparentemente, al concoer la noticia de la condena contra Merlano, Barrera decidió contactarse con ella para saber lo que estaba pasando y manifestarle su apoyo. Aunque Epa Colombia no reveló detalles de la conversación que sostuvo con la joven influenciadora, sí le envió un mensaje de apoyo que fe replicado en varias cuentas de chismes de la misma red social, en las que hoy por hoy Aída Victoria es el principal tema de conversación.

“Dios prueba a sus guerreros en los peores momentos estoy segura que Dios hace milagros y todo estará muy bien amiga fuerza”, escribió la emprendedora del negocio más famoso de keratinas y productos alisadores en el país etiquetando a la famosa creadora de contenido Aída Victoria Merlano.

Cabe recordar que, la misma Epa Colombia ha enfrentado sus propios problemas con las autoridades nacionales, luego de que en 2019, en medio de las jornadas de protesta por el Paro Nacional, la famosa creadora de contenido decidiera destruir una estación de TransMilenio.

¿Quién mejor que Daneidy Barrera para enviarle un mensaje de apoyo a Adia Victoria Merlano para enfrentar su situación jurídica? La mujer que, en varias ocasiones, estuvo a punto de ser privada de la lbertad, pero ha logrado evadir poner un pie en una cárcel.

Caso Epa Colombia

Vale la pena recordar que, en agosto pasado, el Tribunal Superior de Bogotá le dio a Daneidy Barrera una condena de cinco años de cárcel por los daños realizados a una estación de Transmilenio en el año 2019. De este modo, la influencer bogotana fue hallada culpable en segunda instancia por los delitos de perturbación en servicio de transporte público y daño en bien ajeno agravado en concurso con instigación a delinquir con fines terroristas.

A su vez, a la condena se le sumó una multa: 492 salarios mínimos vigentes en 2019, lo que se traduce en una cifra total de 407′433.072 millones de pesos.

En su momento, la también empresaria compartió en sus historias de Instagram un breve, pero concreto texto con el que daba cuenta de que se mantenía positiva pese a su situación judicial; posteriormente, el viernes 13 de agosto publicó un video ampliando la información sobre lo que sentía al respecto.

“Realmente estoy triste y esto que me está pasando no se lo deseo a nadie (…) le dije a la Fiscalía, porque fui hasta las oficinas de Transmilenio, que yo le pagaba con las keratinas (su empresa es sobre la venta de estos productos) mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel, que me dieran una segunda oportunidad (...) la Fiscalía no me ha querido ayudar (…) quería hacer campañas con el Transmilenio, quise hacer miles de cosas, pero ellos por ningún lado me han escuchado, quiero que me den la oportunidad”.

