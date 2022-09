¿Se va el técnico del Junior? Directivos del equipo reconocen que “están molestos”

Juan Cruz Real no la pasa bien por estos días gracias a los malos resultados del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay Imagen: Dimayor.

Juan Cruz real es el principal señado de los más recientes resultados del equipo Junior de Barranquilla, pues el pasado domingo 4 de septiembre ‘Los Tiburones’ cayeron como visitantes ante los samarios del Unión Magdalena 2-1, lo que detonó algunos comentarios sobre el proceso que lleva el dirigente argentino.

El equipo no levanta cabeza como debe ser a pesar de que en los últimos cinco encuentros ha conseguido dos victorias y tres derrotas. Desde los directivos se han manifestado diciendo que se encuentran molestos, pero sobre todo preocupados por el momento por el que pasa el conjunto barranquillero por estos días.

“No tenemos el deber de hacer reuniones permanentemente, sin embargo las hacemos. Yo habló con el entrenador cada que hay una necesidad. No hay ninguna reunión formal de la cual se estén dependiendo decisiones. No hay una noticia ad portas por dar. Las palabras ‘conformidad y tranquilidad’ no son nuestras”, comentaron.

Sin embargo, las declaraciones serían aún más contundentes luego cuando aseguraron: “Estamos dolidos y molestos con lo que está pasando con Junior. No somos inmunes a la percepción de la gente, pero debemos seguir trabajando con las herramientas que tenemos”, dijo Alejandro Arteta, presidente del Junior.

Junior es séptimo con 14 puntos frente a Millonarios que marcha líder de la tabla con 24 unidades tras la jornada 10 en la que venció a su par Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho el Campín por dos tantos a cero. Detrás le sigue el verdugo del Junior, Unión Magdalena con 18 puntos pues ha tenido dos empates, dos victorias y un empate en los últimos 5 encuentros que ha tenido.

El mal resultado es cuestionado por el presidente del equipo, pero a su vez reconoce que el técnico ha venido haciendo un trabajo continúo con el grupo, pero los resultados no llegan: “Estamos haciendo un balance de la situación actual, no es bueno. Queríamos sumar tres puntos y no sumamos ninguno. No hay ninguna novedad, el profesor está haciendo su trabajo, tiene continuidad en el trabajo”, comentó tras la jornada 10 del fin de semana pasado.

Hasta ahora, el técnico gaucho no parece tambalear en su cargo, por lo que aún tendría la oportunidad de reconfigurar sus estrategias y encaminar la marcha en la Liga BetPlay en donde espera que pueda sobrepasar el momento regular por el que atraviesa.

El próximo partido del Junior se jugará contra el octavo de la tabla, el Deportivo Pereira por Liga BetPlay en donde intentarán levantar cabeza en condición de local cita que se cumplirá como parte de la jornada 11. Mientras que la semifinal de la Copa Colombia la estará disputando el miércoles 14 de septiembre contra el Unión Magdalena, aunque aún en está en duda en qué estadio se jugará el encuentro, pues la Policía de Santa Marta advirtió que es casi imposible que se pueda llevar a cabo el encuentro, sin embargo, habría una segunda opción para jugarse en Santa Marta y sería en el Romelio Martínez, según dijo el presidente del equipo ‘Ciclón’, en declaraciones recientes a los medios locales.

