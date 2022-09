Santiago Alarcón denunció que lo están extorsionando: joven asegura que es su hijo

Santiago Alarcón, actor colombiano. Foto: Instagram @santialarconu

A través de sus redes sociales, el actor colombiano Santiago Alarcón decidió hacer una denuncia pública sobre los actos de persecución de los que está siendo víctima. Según destacó, él y su familia están siendo hostigados por parte de alguien que asegura ser su hijo. La situación, aunque sale a la luz pública hasta ahora, data de cuatro años atrás. “Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión (...) por un joven cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado, pero que vamos a llamarlo ‘el muchacho’”, dijo.

Tal y como lo contó en el video que publicó en su cuenta de Instagram, hace cuatro años recibió el mensaje de un hombre en el que le decía que era su hijo y que esperaba reconectar su lazo familiar con él. “Yo recibí un mensaje por Instagram que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Es verdad, tú me abandonaste. Mi mamá adoptiva me lo contó’”, contó el actor que le dio vida a Jaime Garzón en la serie biográfica que se hizo sobre él.

“Denuncia pública .Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. El video está largo pero quédense hasta el final porque trae detalles inesperados”, comentó el actor al hablar de la situación.

Inicialmente, Santiago decidió no prestarle atención, sin embargo, todo cambió cuando el joven empezó a contactar a sus amigos y familiares para contarles la misma historia. “Muchos de ellos me llamaron preocupados: ‘Santiago, me escribió este muchacho y dijo esto’ y lo otro”, detalló en medio de su relato. La situación se salió de control, todavía más, cuando el hombre que aseguraba ser uno más de sus hijos acudió a los medios de comunicación para solicitar ayuda. “Muchos medios me llamaron y me dijeron que, tras hablar con él, realmente no había nada”, señaló.

Lo que relata el sujeto es que fue dado en adopción en 1992, lo que inmediatamente desacredita su historia, pues, para ese año, Santiago Alarcón tenía entre 12 y 13 años de edad. Aunque el joven interpuso una tutela, el documento fue declarado como improcedente. En aquel recurso, el supuesto hijo de Alarcón le pedía una suma de 835 millones de pesos.

“Dice que yo lo entregué en adopción en el año 1992, cuando yo tenía 12 años cumplidos, imagínense, yo a los 12 entregando en adopción (...) ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión porque me pide 835 millones de pesos”, resaltó.

Durante este mes de septiembre, según contó el actor, la situación sobrepasó los límites cuando el hombre llevó hasta su lugar de trabajo, en Bogotá. El sujeto había dicho que vivía en Canadá, pero que estaría en la capital colombiana para hablar con él. Efectivamente, el 3 de septiembre, tras terminar una de sus funciones en el Teatro Nacional, el joven, luego de pasarse por alto todos los filtros de seguridad, llegó hasta el camerino que había sido dispuesto para Alarcón. “Me salí de casillas y fui agresivo con mis palabras”, recordó.

“Debo reconocer que no fue para nada agresivo y me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Yo lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme porque les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo”, agregó a su relato.

“Resulta que para él su mamá es Shakira. Imagínense hasta donde ha llegado esto (...) Yo ya temo por mi seguridad, la de mis hijos, la de mi familia, mi lugar de trabajo ya fue violado”, añadió al explicar que su caso ya se encuentra en manos de las autoridades.





