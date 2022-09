En Cartagena, Roy Barreras comió mojarra frita en plato de icopor por 25 mil pesos

Roy Barreras destacó la atención que recibió en Cartagena

Un buen número de congresistas hizo presencia en Cartagena para asistir a varios encuentros gremiales desarrollados esta semana. Varios parlamentarios del Pacto Histórico llamaron la atención durante su visita: Álex Flórez protagonizó un video vergonzoso a la entrada de su hotel y Susana Boreal cantó el Ave María en un panel del evento tecnológico Andicom. Roy Barreras, el presidente del Senado, no quiso quedarse atrás y subió un video de sí mismo comiendo mojarra frita.

El congresista vallecaucano se grabó a la orilla del mar con una porción del pescado visiblemente tostado, con arroz, servido en un recipiente de icopor y sin cubiertos. Barreras menciona que su pescado no tuvo un precio exorbitante, como el que algunos turistas han denunciado en los últimos días y han calificado de estafa. “Estamos en Cartagena, comiendo mojarra, pero no de 600 mil, sino de 25. Aquí atienden bien a los turistas. Cartagena es una bacanería. Hay uno que otro avivato que le hace daño al turismo, pero la mojarra de 25 está bacanísima en Cartagena. ¡Vengan!”, dijo el senador.

Algunos usuarios le respondieron que consiguió un precio razonable porque “con ese acento se la dan hasta en 15, el problema es con los turistas extranjeros”. Otros no le creyeron su suerte: “Qué va a comer comida de allá, se la prepararon en la casa”. Algunos creen que el precio fue resultado de su influencia: “por ser una persona muy reconocida en el ámbito nacional y por tener al lado su esquema de seguridad, estoy seguro que no le cobraron nada y le dieron una pola fuera de todo”. Otros más cuestionaron que el precio de esa mojarra seguía siendo elevado y que se la vendieron así por estar quemada.

¿Precios fijos?

El caso más reciente de turistas estafados en Cartagena fue el de un ciudadano mexicano que pagó más de seis millones de pesos por una cuenta que, en realidad, no alcanzaba ese valor, y que tenía cobros exagerados como una picada de más de un millón de pesos.

Ante esto, se ha propuesto crear una lista de precios fijos, con lo que se espera evitar que ocurran más situaciones como estas que, además, le estarían generando una mala reputación a este lugar turístico, uno de los más importantes del país.

Fue el exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, el que explicó que, anteriormente, con el aval de comerciantes, se había generado un listado de precios sugeridos que, aunque no eran obligatorios, sí daban una hoja de ruta de lo que debería cobrar los ciudadanos que son dueños de diferentes negocios en esa zona del país. En el listado se incluían precios específicos para servicios como masajes y trenzas; y para productos como alimentos y bebidas. “Sacábamos unas planillas donde estaban los precios que se habían acordado con todos los sectores y así ilustrábamos al turista. También existían los Centros de Atención al Turista, que eran más de nueve en toda la ciudad”, dijo el exmandatario.

Al caso del ciudadano mexicano, que aseguró haber sido víctima de cobros excesivos en Playa Blanca, Barú, se une el de turistas ecuatorianos que aseguraron que les cobraron más de dos millones de pesos por una cuenta que incluía dos mojarras y cuatro cervezas. “Discutimos con los chicos del restaurante, no había manera de bajar esa cuenta, nuestros guías nos apoyaron y se bajó un poco quedando en más de 3 millones de pesos. Ya no pudimos bajarla más porque la gente se empezó a poner agresiva. Sentimos miedo de que nos hicieran algo. No había nadie de autoridades ni de turismo”, contó el ciudadano mexicano en una charla con Blu Radio.

