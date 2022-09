En Antioquia se han reportado 20 víctimas de secuestro que se habían presentado a supuestas entrevistas laborales

Secuestro. Foto: Colprensa

Imagínese estar buscando empleo, y que cuando finalmente lo citen a una entrevista para conseguir esa oportunidad que tanto necesita, todo resulte ser una trampa organizada por delincuentes para secuestrarlo. Esta es la situación denunciada en el municipio de San Pedro de los Milagros, en la subregión norte de Antioquia, donde ya van tres denuncias de este tipo en lo que va corrido, según reporta Noticias Caracol.

La última víctima reportada es Carlos Cano Domíngez, un arquitecto de 62 años, oriundo de Medellín, que publicó su hoja de vida en una plataforma de empleo y luego fue citado a una entrevista laboral, pero al llegar al municipio mencionado, desapareció.

Según contaron sus familiares, Cano Domínguez viajó al municipio el pasado 6 de agosto para ofrecer, al parecer, una asesoría, por lo que debía quedarse algunos días. Sin embargo, la preocupación empezó cuando la familia recibió un mensaje que decía que Carlos había atropellado a una persona en una moto, estaba en problemas, y necesitaba seis millones de pesos para solucionarlos.

Su hermano, Enrique Páez Domínguez, pidió más detalles y hasta intentó hacer una videollamada, pero no obtuvo mayor respuesta. Solamente le indicaron que Carlos había atropellado a un comandante de un grupo armado ilegal y que le estaban exigiendo el pago de la motocicleta. “Recibí una llamada y justo después de que le dije: listo, son seis millones de pesos, a dónde te los consigno. Yo les dije dos bancos y ellos me dijeron, no, a cualquiera de los dos”, le contó Páez a RCN mundo.

“Con el grupo de desaparecidos de la Fiscalía nos disponemos a verificar todo lo sucedido con el señor Carlos Alberto Cano Domínguez, y conocer quién puso la denuncia y cuáles fueron los antecedentes del caso, para dar con su paradero. Tenemos toda la disposición de parte de la Policía Nacional”, indicó el coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía de Antioquia.

“Están llamando a todas a aquellas personas que ofrecen sus servicios a través de las diferentes plataformas digitales: a los artistas, a los médicos veterinarios, a los agrónomos, a los metalmecánicos, a los ingenieros, a los arquitectos, para que vengan, que se desplacen a las diferentes veredas de nuestro municipio para prestar sus servicios”, explicó Gustavo León Zapata Barrientos, alcalde de San Pedro de los Milagros, para Noticias Caracol.

El medio mencionado relata que una de las víctimas de estos delincuentes logró escapar y contó cómo se desarrollaron los hechos: “Me dijeron para hacer un trabajo en una finca porcícola. Unas estructuras metálicas y unos galpones. El contacto era a través de un señor, que yo no lo conocía”, relató la víctima.

Jacobo Garcés, un músico e ingeniero de 24 años, también de Medellín, relató para la emisora Blu Radio que recibió una llamada de un hombre que le ofreció una gran suma de dinero a cambio de que se desplazara al municipio para dictarle clases de piano a su hija. Sin embargo, como él no tenía tiempo, prefirió referir a un amigo, pero este lo alertó de que otros colegas ya habían recibido este tipo de llamadas y que se trataba de casos de extorsión, en los que hacen ir a las personas hasta San Pedro de los Milagros para secuestrarlos y pedir entre 8 y 10 millones de pesos a cambio de su liberación.

“Me contaron que ya le había pasado a varios amigos de San Pedro, que los llevan hasta zona rural, quedan incomunicados y les dicen que se queden quietos, que eso es zona guerrillera”, dijo el hombre para la emisora.

“Desde las cárceles es de donde se maneja esta red criminal. Esta región del norte de Antioquia tiene muchas vías secundarias, vías terciarias”, dijo Guillermo Pardo, un experto en seguridad para Noticias Caracol.

De igual forma, este noticiero también reportó que en Antioquia ya se han reportado 20 casos similares este año, en Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Abejorral. “Debemos de concertar la cita no en la finca, no en la bodega, ni en el lugar apartado, sino en el pueblo, cerca a la estación de Policía”, dijo para Noticias Caracol Juan David Giraldo, docente de psicología forense.

