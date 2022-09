Luis Díaz estrelló un balón en el palo y no pudo evitar el empate entre Liverpool y Everton en el derbi de Merseyside

Luis Díaz disputó los 90 minutos en el encuentro entre Liverpool y Everton en el Goodison Park. Foto: REUTERS/Phil Noble

Se cumplió un nuevo derbi de Merseyside y el marcador no sumó un solo gol. El encuentro en el Goodison Park entre Everton y Liverpool prometió grandes emociones en la previa y no decepcionó, pese a que terminó sin goles, los aplausos se los llevaron los porteros de cada equipos, quienes fueron los grandes protagonistas del juego. Un resultado que no le sirve mucho a los dos clubes, que igualaron al Manchester United y Chelsea con los partidos con más empates en la historia de la Premier League (25).

El jugador colombiano, Luis Díaz, quien es uno de las grandes figuras en el equipo de Jürgen Klopp generó varias opciones de gol pero no fue contundente en los últimos metros. En la primera parte estrelló el baló en el palo y sobre el final del partido filtró un pase preciso para Mohamed Salah que terminó con el balón golpeando el vertical.

Con este resultado Everton ahora suma cuatro puntos y se ubica en la casilla 14 de la clasificación, mientras que Liverpool ahora es quinto con nueve puntos y poco a poco se empieza a alejar de los primeros lugares de la tabla. En la siguiente fecha los ‘Toffees’ se medirán al Arsenal, mientras que los ‘Reds’ reciben a los Wolves.

Luis Díaz tuvo una de las opciones más claras del partido y estrelló el balón al vertical. Foto: Reuters/Jason Cairnduff

Darwin Núñez y Luis Díaz la estrellan en el palo

El derbi de Merseyside es uno de los juegos históricos que tiene la Premier League y siempre promete grandes emociones. En este sábado 3 de septiembre los dos clubes de Liverpool se enfrentaron de nuevo con un colombiano en el campo de juego, Luis Díaz. Es importante señalar que Yerry Mina (Everton) fue baja por lesión.

En la primera parte fue un juego de mucha fuerza en el que Everton se mostró fuerte en defensa e incomodó en varias ocasiones al rival. El equipo de Klopp sostuvo el control de la pelota pero le costó llegar hasta los últimos metros y el balón rara vez llegó a pies de Núñez.

Luis Díaz fue uno de los jugadores que trató de ser desequilibrante por la banda, sin embargo, fue bien marcado por los jugadores ‘Toffees’. Una de las opciones más claras llegó al 31′ cuando Everton en un lanzamiento al ataque terminó con Davies estrellando la pelota en el travesaño. Los locales estuvieron cerca de irse adelante.

Liverpool reaccionó y fue mucho más contundente en las salidas, llegando a tener dos opciones claras de gol. Al 41′, Darwin Núñez remató con potencia, Pickford atajó el balón y este se estrelló en el horizontal; el rebote terminó en los pies de Luis Díaz que dejó rivales en el camino y lanzó un disparo cruzado que se estrelló en el ángulo. El encuentro se fue al descanso con un marcador sin goles.

Jordan Pickford ante Liverpool en el Derbi de Merseyside. Foto: REUTERS/Phil Noble

El show de Pickford y Alisson

En el segundo tiempo las intenciones de Klopp fueron claras, el cambio de Carvalho por Firmino dejaban entrever que en los siguientes 45 minutos se vería un Liverpool más agresivo en ataque. Esto se evidenció en los primeros minutos, ya que los ‘Reds’ presionaron alto y tuvieron ocasiones claras a través de Firmino, Núñez, Eliot y Tsimikas.

Con el pasar de los minutos Liverpool generó varias jugadas de riesgo pero se alzó una figura que empezó a tener un enorme protagonismo, el portero de los ‘Toffees’, el inglés Jordan pickford, quien atajó todo los remates que tuvieron dirección a portería.

Al 64′ un contragolpe rápido por parte de Everton terminó en un mano a mano de Maupay y Alison, el atacante remató y el portero brasileño respondió de manera impoluta y atajó el esférico... El canto de gol de la hinchada ‘Toffee’ fue ahogado por el guardameta.

Al 68′ un centro al área terminó en los pies de Maupay quien remató pero el balón quedó para coudy que lo empujó debajo del arco y anotó el primero del partido, sin embargo, el VAR analizó la jugada y la anuló por fuera de juego.

Everton siguió apostando por las transiciones rápidas de defensa a ataque y al 83′ tuvo otra de las grandes opciones claras de gol. Un remate McNeil golpeó en Van Dijk y por poco sorprende a Alisson que con un enorme esfuerzo atajó el balón y salvó su portería. Tres minutos después Firmino remató con potencia y nuevamente Pickford salvó a su equipo.

En la adición Liverpool fue por el todo o nada, sin embargo Everton se defendió bien. Al 90+5′, una jugada colectiva de los ‘Reds’ terminó en un pase filtrado de Luis Díaz a Mohamed Salah que remató de primera y el balón se estrelló en el vertical. El árbitro dio por terminado el encuentro, el Derbi de Merseyside se quedó sin goles y el Goodison Park se quedó sin celebrar.

