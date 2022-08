En Inglaterra le piden a Luis Díaz ponerse la ‘10′ de Sadio Mané

La prensa inglesa le pidió a Luis Díaz comenzar a mostrar un juego similar a Mané para que pueda anotar más goles en la temporada. Imagen: Getty Images.

Ya han transcurrido casi cuatro días desde que el Liverpool goleó con comodidad al recién ascendido Bournemouth por 9-0 en la cuarta jornada de la Premier League y los comentarios sobre el encuentro todavía siguen rondando en la opinión pública. Tal fue el impacto del resultado, que los Reds, a un día de enfrentar a Newcastle por la siguiente fecha de la liga, siguen escuchando las valoraciones de lo que fue la contienda.

En este caso, fue el colombiano Luis Díaz quien recibió nuevas ideas para su juego tras anotar un doblete contra los Cherries. En una publicación del diario inglés BBC, Jordan Chamberlain, editor de The Empire of the Kop, uno de los portales dedicados a la actualidad del Liverpool más importantes de la ciudad, escribió lo que él cree que el guajiro debe mejorar para encontrar con más frecuencia el fondo de la red.

Chamberlain afirmó que Díaz tiene que modificar su estilo de juego y adaptar algunos aspectos de un delantero centro, ya que esto fue lo que le permitió marcarle dos goles al Bournemouth, su posicionamiento en el centro del campo:

“El sábado, Díaz anotó dos con la cabeza desde posiciones centrales durante el trabajo de demolición del Liverpool ante el desventurado Bournemouth. La multitud de Anfield vitoreó sus pases sin mirar y sus gambetas, pero es su remate clínico lo que debería emocionarlos más.

Luego, profundizó sobre el hecho de que Luis sobreexplota su presencia por la banda izquierda. Si bien cuando arribó a Liverpool, ese fue el único sector que el director técnico, Jurgen Klopp, le pidió atacar, con la salida del senegalés Sadio Mané del equipo, Díaz tiene que comenzar a perfilarse más como lo hacía su excompañero y así asegurará una buena cuota de goles:

“Luis Díaz necesita parecerse más a Sadio Mané, que comenzó abierto en las bandas pero siempre terminó en el área. Esto lo ayudará a reemplazar el regreso de gol de la superestrella senegalesa. Hasta ahora, Díaz tiene tres goles en cuatro apariciones, lo que es un buen regreso de todos modos, pero puede producir aún más si ataca el área como lo hizo el sábado”

Finalmente, no dejó atrás ni olvidó su característico estilo de juego de gambetas, amagues y desbordes. Chamberlain precisó que es necesario que Díaz siga haciendo de las suyas contra los rivales, pero que dirija sus regates hacia la portería contraria y evite en lo posible jugar hacia atrás para mantener la posesión del balón:

“En los primeros tres juegos de la temporada, Díaz fue culpable de pasar demasiado tiempo en la banda izquierda y jugar hacia atrás, en lugar de driblar hacia la portería contraria... Un talento excepcional, el joven de 25 años ahora necesita usar sus habilidades de manera clínica y directa para obtener mayores recompensas.”

Cabe recordar que el número ‘10′ del Liverpool todavía sigue buscando a su nuevo dueño. Ninguna de las incorporaciones que entraron el verano pasado quiso ponérselo en la espalda y Díaz es el único jugador perfilado a hacerlo. Sin embargo, tomar el número conllevaría una responsabilidad inmensa que significaría estar al mismo nivel que demostró Mané por 6 años completos.

