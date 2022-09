‘’No sean patéticos‘’: Yeferson Cossio desmiente rumores sobre su relación con Jenn Muriel

Yeferson Cossio rechazó que algunos usuarios criticaran a su ex, Jenn Muriel. Instagram:@jennmuriel._ /@yefersoncossio

Las redes sociales sirven para que personas tan reconocidas como Yeferson Cossio refuercen cada día sus interacciones con el público digital. Esa comunidad virtual es la encargada de resaltar sus cualidades, difundir su contenido y básicamente, generarle más fama de la que ya tiene; sin embargo, la vida no es ‘color de rosa’ y el músico ha dado cuenta de eso.

Aunque le agradece a sus seguidores en la mayoría de las ocasiones por estar al pendiente de su vida, también les da algunas recomendaciones para que no malinterpreten sus publicaciones o las declaraciones que ofrece mediante plataformas como Instagram o YouTube.

Cossio se ve seguido con su ex, pero no tienen una relación sentimental. Foto: Instagram Yeferson Cossio

Han pasado pocas horas desde que se volvió viral un video en el que se puede ver a la creadora de contenido Jenn Muriel junto a su ex, el antioqueño que decidió renunciar a su nacionalidad colombiana, Yeferson Cossio. Fueron pareja por varios meses, pero su relación terminó. Intentaron volver pero las cosas no salieron como esperaban y optaron por tomar caminos separados.

Algunos de los usuarios y quienes tenían la esperanza de que la pareja se reconciliara aseguraron a través de la web que en el clip pareciera que estuvieran reconciliándose. El influenciador aseguró hace menos de un mes que se irá por un tiempo a Japón para enfrentarse a una nueva etapa de retos y promesas consigo mismo, por lo que ante su anuncio algunos de sus más de 9,7 millones de seguidores especularon que se iría acompañado de su pasada enamorada.

Yeferson Cossio reacciona ante los usuarios que especularon que aún tenía un romance con su exnovia. Instagram: @chismedelbueno7

El intérprete de ‘Exótico’, colaboración que realizó al lado de su colega Zion Hwang, se molestó por los rumores y subió alrededor de cinco stories en uno de sus perfiles oficiales en redes sociales. Dejó claro que los internautas, en su mayoría mujeres, estaban malinterpretando los hechos y que, aunque él se ve seguido con su ex, no son nada y no tienen por qué escribirle comentarios ofensivos a través de mensajes internos de Instagram.

Continuó con tono molesto y afirmó que el video es de hace poco menos de seis meses y que, así fuera contenido actual, los seguidores no tienen por qué escudriñar sobre su vida o determinar qué es o no verdadero sobre él o sobre su vida profesional y sentimental.

‘‘Sigan hablando lo que quieran que eso me ayuda, pero al menos corroboren un poquito la info, se ven patéticos‘’ dijo Cossio. Mientras estaba en su automóvil dio especificaciones sobre el color de su cabello y cambios de look que ha tenido con el fin de defenderse ante los rumores y darle a entender a sus fans que no estuvo con Jenn recientemente.

Frente a los ataques virtuales que ha recibido su expareja, en especial aquellos q afirman que volvería con el creador de contenido por dinero, Cossio declaró que su ex ha conseguido el éxito que tiene actualmente por su propio trabajo y no porque él se lo haya regalado. Tal como se expresa en el video, este fue uno de los temas que más incomodó y alteró al instagramer.

Mientras estaba en su automóvil, Yeferson Cossio juzgó a las personas que crearon rumores de la relación que tuvo con Jenn Muriel. Foto: Instagram @yefersoncossio

Mientras culminaba sus opiniones afirmó que espera que quienes están detrás de cada uno de sus movimientos, tengan más respeto por las personas que hacen o han hecho parte de su vida. Aseguró que no se puede juzgar a alguien sin siquiera conocerlo en persona y recordó que aunque algunos internautas han distorsionado su forma de ser, las actividades que realiza y múltiples veces inventan cosas que no son, él debe poner un ‘tatequieto’ para que no vuelva a suceder.

