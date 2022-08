Yeferson Cossio aseguró que se va para Japón por culpa de Gustavo Petro

Foto: Instagram @yefersoncossio

El influenciador colombiano Yeferson Cossio se refirió a la razón por la que va a vivir en Japón. El pasado 23 de agosto se conoció una entrevista que le hizo la emisora Tropicana y reveló cuál era la verdadera razón por la que decidió salir de Colombia.

El anuncio sorprendió a muchos de sus seguidores, pues el paisa aseguró que desde el primero de septiembre viajará al país asiático.

El creador de contenido contó que desde el momento que hizo pública su postura política a favor de la coalición de la Liga Antocorrupción, en específico por el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, empezó a recibir todo tipo de amenazas por medio de las redes sociales, asimismo perdió muchos seguidores.

“Me amenazaron por apoyar a Rodolfo y perdí muchos seguidores. La política, si uno no se va a meter a hacer cochinadas, todos los cochinos llegan y lo acribillan. Yo en eso no me meto”, relató el cantante paisa.

En este sentido, los conductores del programa preguntaron sobre el presidente Gustavo Petro y el porqué de su ausencia a la posesión del jefe de Estado el pasado 7 de agosto. “¿No lo llamó ningún enviado de Petro para la posesión? (…) Llevaron varios influencers allá”, le cuestionaron.

Cossio respondió con una declaración que sorprendió tanto a oyentes como a los mismos conductores: “No no, hubo un pequeño encontrón del cual no voy a hablar, cuando me invitaron a unirme a la campaña de Petro”. El influenciador antioqueña agregó también, ”No voy a hablar del tema porque no quiero problemas con mi empresa”.

Ante la incomodidad que generó para el paisa sobre los detalles del suceso, de igual manera aclaró que ante la llamada del equipo de campaña del Pacto Histórico él fue quien respondió de mala forma: “Yo respondí de mala gana (...) yo estaba estresado, ese no era mi día”.

Después le cuestionaron si la situación con el mandatario le daba susto, a lo que el creador de contenido digital respondió: “Uy sí, por eso me voy para Japón”, afirmó.

Su relación con Aída Victoria Merlano: “Es lo unico de lo que me arrepiento en la vida”

La semana pasada durante el programa Los 40 Urban, Cossio se pronunció sobre la relación que sostuvo con la creadora de contenido Aída Victoria Merlano, luego de la ruptura amorosa con Jenn Muriel, su pareja sentimental por muchos años.

En medio de la entrevista, cuando uno de los periodistas le preguntaron al influenciador antioqueño sobre la modelo barranquillera, no dudó en responder: “¿Quién es Aída Merlano?”.

“No tanto qué pasó. Creo que es de lo único que me arrepiento en la vida”, agregó el joven paisa entre risas.

Asimimo, Yeferson Cossio contestó ante el interrogante por lo sucedido con Merlano: “Digamos que no era el momento. Yo no voy a hablar de ella como persona porque no me siento bien hablar de ella ni de otra persona con lo que me haya metidoporque todo es subjetivo”.

“Todos hacemos cosas que a los demás no le gustan y todos somos diferentes, eso no significa que alguien sea mala persona. Pero si ponemos en una balanza lo que viví, lo que perdí y lo que yo creía que quería vivir, no valió ni un 1%”, agregó sobre su relación con la barranquillera.

De igual manera, el creador de contenido aseguró que: “No es que no lo haya disfrutado. Aprendí pero muy a la mala, me di duurísimo. Corté todo tipo de comunicación y me arrepiento con el alma”.

En otro momento del programa, Edwin Ocampo, el parapsicólogo de Los 40 Urban, vio en la vida de Yeferson Cossio a “una persona muy especial y bonita”. Luego de dicha afirmación, se indagó al influenciador si estaba enamorado y él contestó que, en efecto, sí lo estaba.

“Uno no deja de amar a alguien de un día pa’ otro”, señaló Cossio y dejó en duda acerca de sus sentimientos por Jennifer Muriel, su ex novia.

SEGUIR LEYENDO: