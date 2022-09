‘Usted por qué no escucha lo que yo digo’: Jose Félix Lafaurie explicó si busca el regreso del paramilitarismo

José Félix Lafaurie se molestó ante la pregunta de una periodista. Foto: Colprensa

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie ha estado en el centro de la polémica luego pronunciarse sobre un denominado grupo de “reacción solidaria” en el departamento del Cesar. El funcionario, al ser cuestionado por una periodista ante la posible relación de su concepto con las llamadas Convivir, reaccionó de manera eutrófica y con aparente enojo.

Lafaurie habló en W Radio su propuesta, aquí, la periodista Andrea Díaz le preguntó sobre si había algún símil entre las Convivir y su nueva apuesta. Las Convivir fueron grupos creados en la década de los 90, con el fin de proteger territorios y predios privados en zonas rurales, no obstante, dicha dinámica más que una solución fue un problema, pues desde estas se desencadenó el modelo paramilitar.

El presidente de Fedegan expresó de manera efusiva: “Usted por qué no escucha lo que yo digo, escúcheme, son grupos de reacción solidaria, la solidaridad se expresa de cuerpo, la solidaridad no es ningún Convivir, no le dé una interpretación que no corresponde con la realidad, no le dé una interpretación que claramente está sancionada por la ley”.

Entretanto, la arremetida continuó, pues el esposo de la senadora Maria Fernanda Cabal (Lafaurie), señaló que la comunicadora no sabía manejar el idioma, además afirmó que Diáz decía cosas que no eran, a pesar que, según él, logró explicar que lo que proponía era crear grupo de solidaridad inmediata, algo completamente distinto a un grupo de seguridad.

“Usted se da cuenta que usted no maneja el idioma con precisión, perdóneme, es que usted está diciendo una cosa y es por eso que fui enfático, se está preguntando sobre grupos de seguridad, aquí nadie está montando grupo de seguridad, pregunté bien, cuanto se tiene el idioma, cuando uno usa bien el idioma y con precisión, no hay ni equívocos”.

De igual forma, el representante de los ganaderos señaló que ninguna persona que haga parte del proyecto que propone, podrá usar algún tipo de arma que pueda afectar a la comunidad, a su vez, no podrá ejercer ninguna actividad enfocada en suplir la intervención de las autoridades o algún delegado que represente a la institucionalidad.

“Si aquí se llamaran grupos de revisión, de seguridad, usted tendría todo el derecho a preguntar lo que está preguntando, pero aquí nadie ha denominado eso así, incluso, fue un nombre que a mí en ese momento se me ocurrió, pero el término central es solidaridad, aquí nadie puede usar un arma, aquí nadie puede de alguna manera pretender suplir a ninguna de las autoridades que están allí”, sostuvo.

Desde diversos frentes se han expresado sobre la propuesta, pues algunos apoyan la moción de Lafaurie, mientras que otros la relacionan directamente con el actuar del paramilitarismo, pues consideran que puede malinterpretarse con la eventual entre de poder a los civiles.

Cabe resaltar que el foco de la controversia, fue la afirmación del presidente de Fedegan en donde expresó: “Para mis paisanos en el sur del Cesar, un abrazo cordial, saben que los quiero y cuídense que vienen tiempos difíciles, vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación en la propiedad, inmediatamente todo el mundo acuda apoyar al ganadero afectado, a todos un abrazo”.

