Un menor le disparó a su compañera de colegio en Nariño, Antioquia: la niña recibió el impacto en su ojo

En el departamento de Antioquia, en el municipio de Nariño, al oriente del departamento, se registró una tragedia que pudo terminar en la muerte de una menor, en medio de lo que sería un accidente. El pasado 11 de agosto sucedió se presentó la infortunada situación, pero solo hasta los últimos días el hecho fue conocido por la opinión pública. El acontecimiento, que pudo terminar en una tragedia mayor, tiene a la niña internada en una clínica de mayor complejidad, en un municipio a, aproximadamente, 6 horas del lugar donde se dio el desenlace de esta situación.

Una menor de 13 años, oriunda del municipio de Nariño, recibió un disparo en su rostro, en lo que sería, presuntamente, un accidente con un arma de fuego. El acontecimiento se dio cuando los adolescentes estaban reunidos en la sala de uno de los menores.

De acuerdo con la versión conocida por el medio de comunicación local MiOriente, quien tuvo comunicación directa con los familiares de la niña, los menores iban a tener un día de recreación, iban para una piscina ubicada en el municipio de Nariño; en su camino a su lugar de destino uno de los adolescentes dijo que lo acompañaran a la casa.

Cuando estaban al interior del inmueble uno de los menores salió de una de las habitaciones con un arma de fuego, los otros jóvenes le dijeron que no molestará con eso y que esa arma no estaba cargada:

“Me dijo: ‘Quieta o le disparo’. Entonces cuando él la cargó a mí me dio miedo, y yo me fui a mover para correrme, y ¡pum!, me disparó. En el momento no sentí nada, pero cuando yo me miré la ropa me vi mucha sangre, y yo dije: ‘Pero ¿qué me pasó?’, y me miré en un espejo y yo estaba sangrando”, narró la niña, “Él me decía, perdóneme, perdóneme, ¿yo qué hice?”

“Yo le dije: ‘Bueno, entonces llamen a un mototaxi, ¿o me van a dejar morir?’ Él me pidió el mototaxi y yo me fui para el hospital rapidito. (...) Él estaba muy asustado”, narró la menor en un audio conocido por el medio de comunicación del oriente antioqueño, MiOriente.

La menor requerirá un costoso tratamiento y probablemente varias cirugías, por lo que su familia inició una campaña de solidaridad para recaudar fondos: una de las estrategias para ello es la rifa de un millón de pesos por un valor de $20.000.

Los hechos en el momento son materia de investigación por parte de las autoridades. Aún no es clara la procedencia del arma. En el oriente antioqueño en el año 2021 se registró otro caso que involucraba menores de edad y un arma de fuego, pero este accidente si terminó con la muerte de una de las menores.

n el hecho, según relataron en su momento los medios de comunicación de la región, las jóvenes estaban jugando con una escopeta y el arma se accionó en lo que sería un accidente, impactando a una de los menores de edad que perdió la vida.

