Encuesta Invamer: Daniel Quintero y Jaime Pumarejo, entre los alcaldes del país con más favorabilidad

Desde enero de 2020 y afrontando una pandemia que nadie se esperaba, Daniel Quintero tomó la Alcaldía de Medellín, una de las ciudades con más rápido crecimiento en el país, y comenzó a trabajar sobre las falencias que reflejaba la capital del departamento de Antioquia. Dos años después, la más reciente encuesta publicada por Invamer entregó un balance positivo sobre lo que ha sido la gestión de Quintero en este tiempo.

En la encuesta, la ciudadanía de Medellín mostró un índice de favorabilidad del 53 %, mientras que el 47 % restante no está de acuerdo con el periodo administrativo que ha tenido el alcalde durante sus primeros dos años. Quintero reflejó un incremento de un punto porcentual en comparación con la encuesta anterior, que lo ubicaba en el 52 % de aprobación.

La tendencia que ha logrado construir el dirigente ha sido hacia el alza, especialmente desde que tocó el punto más bajo de su gestión, cuando el 57 % de las personas no estaban de acuerdo con su desarrollo en la ciudad. No obstante, a pesar de haber encontrado un punto de equilibrio en la aprobación de los medellinenses, no parece tener la fuerza suficiente para regresar al punto más alto de aprobación que ha tenido durante todo su periodo.

Este se dio en abril de 2020, cuando el índice de favorabilidad se ubicó en el 84 % y su desaprobación apenas era del 12 %. Poco a poco este porcentaje se fue reduciendo debido a las ‘peleas’ en las que estuvo inmiscuido, como lo fue su enfrentamiento con la junta de EPM y su suspensión temporal del cargo por presunta participación en política durante las campañas presidenciales de junio.

Por su lado, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo también ve la cara favorable de la opinión de la gente. La batalla que desató para proteger el alza de precios de las facturas de electricidad en el Caribe le fue a su favor, ubicándose en el 59 % de aprobación, aunque es importante recalcar que en comparación de la última encuesta, este resultado se redujo en cuatro puntos porcentuales.

Los que no pasaron la materia

El alcalde que menos salió favorecido de la encuesta fue Jorge Iván Ospina, de Cali, quien se ubicó en el mismo índice de desaprobación del 61 % presentado en la encuesta anterior. Los constantes problemas de inseguridad que vive la ‘Capital de la salsa’ le han cobrado factura a Ospina. Con el objetivo de comenzar a mejorar en este aspecto, en las últimas horas, este mencionó que Cali puede ser el escenario de diálogos de paz:

“Cali puede ser el escenario logístico, de conversación (...) para adelantar diálogos que necesitan ser desarrollados con actores ilegales y con la propia ciudadanía”,

Finalmente, dentro del grupo que no logró estar en el lado positivo de la encuesta se encuentra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En la encuesta, recibió un porcentaje de desaprobación del 54 %. Desde que tomó posesión de su cargo como mandataria de la capital del país, las principales problemáticas de la ciudad como la pobreza, inseguridad y transporte, siguen presentes.

Una de las acciones que más le ha criticado a López es la modificación de la malla vial para la construcción del metro y nuevas estaciones de TransMilenio que, según la percepción de la ciudadanía, han terminado de colapsar el tráfico en las principales calles del límite metropolitano.

