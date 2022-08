Petro podría quedarse sin el apoyo del Partido Liberal: está pensando en declararse independiente

El Partido Liberal estudia la posibilidad de declararse partido independiente. Foto: Partido Liberal

Este miércoles, la bancada del Partido Liberal se reunió en el Congreso para definir si sigue siendo partido de Gobierno, o si se declarará en independencia frente a la administración de Gustavo Petro. Esto se debe a que algunos miembros de la colectividad están inconformes respecto a la representación del partido en el Ejecutivo.

Si bien el Gobierno le entregó al liberalismo los ministerios de Justicia y de Vivienda (Néstor Osuna y Catalina Velasco), algunos congresistas argumentan que ambos jefes de cartera se identifican con el partido por sus ideales, pero no porque tengan relación con sus militantes. Además, en los dos ministerios se ha ubicado en cargos estratégicos a personas que no son cercanas al partido.

Tal es el caso de la Superintendencia de Notariado y Registro, adscrita al Ministerio de Justicia, en la que se dice que será nombrado Roosevelt Rodríguez, que perteneció al Partido de la U y llegará al cargo por haber apoyado a Petro en su campaña presidencial. Pasa lo mismo en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, en donde nombrarían a alguien cercano al petrismo.

Por todos estos motivos, algunos senadores y representantes le pidieron al jefe del Partido Liberal, César Gaviria, que dé reversa al anuncio que hizo semanas atrás de declararse partido de Gobierno, advirtiendo que la mayoría no apoyará su agenda legislativa si el trato hacia el partido continúa como se viene dando. Pero, la discusión está por darse, porque otros sectores del liberalismo han pedido continuar el apoyo al Gobierno.

Al respecto, Gaviria le dijo a los miembros de la colectividad que lo mejor sería seguir al lado del Ejecutivo, pero las conversaciones continúan. “Nosotros hemos sido hasta ahora partido de Gobierno, no estamos satisfechos con lo que hemos visto, pero obviamente el gobierno merece un margen de espera que se lo tenemos que dar a través de reiterar nuestra posición de ser partido de Gobierno. La semana entrante vamos a producir una declaración señalando algunas de las cosas que nos preocupan en relación con el gobierno Petro”, dijo el jefe del partido en la rueda de prensa posterior al encuentro de la colectividad en el Capitolio.

“La semana entrante tenemos que tomar la decisión de si vamos a continuar siendo partido de Gobierno o si vamos a ser independientes (...) nosotros exigimos que nuestros puntos de vista sean tenidos en cuenta y que los compromisos que el gobierno ha adquirido con nosotros nos los cumplan. Eso estamos esperando y yo confío en que vamos a salir exitosos con eso”, agregó el jefe de la colectividad.

Sobre la agenda de Gobierno, Gaviria admitió que es ambiciosa, por lo cual hay muchos temas a abordar y no quiso dar una postura definitiva al respecto. No obstante, dijo que hay algunos temas sobre los cuales no hay mucha claridad, como el de la extradición.

“No quiero sobresimplificar los temas a un Gobierno que tiene una agenda tan amplia, entonces es muy difícil súper resumir lo que pensamos. Todo el mundo tiene opiniones distintas sobre cada una de las actividades. Todavía no es claro que es lo que está proponiendo en materia de extradición. Tenemos un tratado que está vigente, unas normas que son de carácter legal”, dijo.

Todos los partidos tienen plazo hasta el 7 de septiembre para definir su postura definitiva frente al Gobierno nacional frente al Consejo Nacional Electoral (CNE), tiempo en el que se cumple un mes exacto de la llegada al poder del presidente Petro.

