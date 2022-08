Canciller Álvaro Leyva se reunió con víctimas de desaparición forzada en su día conmemorativo

Álvaro Leyva Durán con familias de desaparecidos

Este martes 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha establecida desde 2010 ante la preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, así como ante las agresiones que sufren los testigos o familiares de una desaparición.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia prestó el Palacio de San Carlos, su sede central, para llevar a cabo un acto conmemorativo en compañía de representantes de asociaciones civiles: entre ellos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), la Fundación Nydia Erika Bautista y la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MTDF) de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU).

De parte del Gobierno participó el canciller colombiano, Álvaro Leyva Durán, la viceministra de Asuntos Políticos Multilaterales de la Cancillería, Laura Gil, y el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo Arturo. Desde el Sistema Integral para la Paz participó la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón Cifuentes.

El canciller Leyva dio su respaldo a las víctimas de desaparición forzada que asistieron. Además, las invitó a que, desde sus organizaciones civiles, “empujen para que en estos nuevos procesos de paz se prosiga con la búsqueda de los desaparecidos”.

Ante las representantes de estas asociaciones de víctimas, el canciller confesó que no se había enterado de los pormenores del Sistema Integral para la Paz, en el que también trabaja la UBPD y del que hizo parte la recién expirada Comisión de la Verdad, así como de los avances significativos que tuvo en la tarea de esclarecimiento de sus casos. “No me da pena decirles que no sabía, que eso estaba todavía por darle el último manotazo, por decirlo así, como se habla en el Congreso. La verdad es que eso, si lo hubiera sabido, yo me hubiera unido a todas las marchas de ustedes”, mencionó.

El canciller mencionó que las entidades para esclarecer la verdad del conflicto son absolutamente necesarias, “porque es que la verdad todavía no se conoce completamente y hay que insistir en eso”, de modo que planteó la idea de resucitar la Comisión de la Verdad. También invitó a las organizaciones de víctimas a no rendirse en la búsqueda de sus seres queridos.

“Las organizaciones de ustedes son las que tienen que empujar porque en estos nuevos procesos de paz se prosiga con la búsqueda de los desaparecidos por razón del conflicto interno. Ese es un reto que ustedes tienen y en este ministerio, mientras que yo estoy acá, van a tener un aliado”, prometió Leyva.

En el mismo evento, la directora de la UBPD recordó que su entidad y las víctimas estuvieron buscando por meses, desde 2021, que Colombia reconozca la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Recordó que hace un año pidieron la firma a la entonces consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, pero no los dejaron ni acercarse al recinto donde ella trabajaba.

“Hace un año estábamos caminando, la Unidad de Búsqueda la única entidad del lado de ustedes, radicando esta solicitud a la Consejería de Derechos Humanos. No nos dejaron entrar y el carné de la Unidad de Búsqueda sirvió para franquear la oposición de la fuerza pública que no nos dejaba acercar”, dijo Luz Marina Monzón sobre el humillante momento.

Por ello, Monzón celebró la decisión del Gobierno nacional de finalmente ratificar la competencia del comité. Asimismo, aprovechó para pedir al canciller Leyva que invite al comité a Colombia.

