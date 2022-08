“La Mabelada”: la historiad de cómo Mabel Cartagena entró a un apartamento ajeno pensando que era el suyo

Mabel Cartagena, creadora de contenido colombiana. Foto: Instagram @flakycartagena

Como la actual creadora de contenido que es, Mabel Cartagena publica desde sus redes sociales material enfocado en entretener a su público por medio de videos cómicos.

Sin embargo, en varias oportundiades también ha compartido anécdotas con su comunidad en Instagram, como recientemente lo hizo al despistarse por un breve momento y en medio de su confusión entrar a un apartamento ajeno pensando que era su casa.

De este modo, el pasado lunes 29 de agosto desde sus Historias en Instagram la expresentadora narró la historia en cuestión, definiéndola en un inicio como “¡Empezamos la semana con tremenda Mabelada!”, frase que escribió sobre las imágenes.

Entonces, ¿qué sucedió? Pues bien, la barranquillera empezó por narrar: “Me monté en el ascensor, puse mi piso y, divino el ascensor se abrió en mi piso, y yo venía revisando un Reel que les tengo que subir ahora. Entonces yo timbro y me abre la puerta un pelao de mantenimiento del edificio, como yo ya lo conozco a él porque ha venido a hacer algunos arreglos, me abre y yo en confianza: -Qué hubo, ¿qué más?- y entré”.

Según la también empresaria, ella ingresó al apartamento “súper empoderada, cual dueña y patrona”; pero terminó aterrada cuando vio una serie de cambios en la que creía era su casa.

“Cuando yo entro veo que en el apartamento habían quitado la sala y estaban haciendo unas reparaciones”. Ante el panorama, Mabel Cartagena se asutó y le preguntó al señor de mantenimiento por lo que había pasado, pero este le aclaró que estaba en el apartamento equivocado.

“El Señor me mira y me dice: -Es que esta no es su casa- y yo: -¿Este qué piso es?- (respondió) -el cuarto- y yo: -Chao amigo- qué pena, qué vergüenza Dios mío, entré a un apartamento ajeno, qué oso”, agregó a su relato.

De este modo, Mabel Cartagena tiene una historia más con la cual divertirse por cuenta de sus ‘Mabeladas’. A su vez, sobre sus InstaStories redactó un corto y jocoso texto con el que quiso disculparse con los dueños del apartamento por lo sucedido: “Hice visita domiciliaria hoy”, fue parte de lo que escribió.

Por otro lado, la barranquillera no ha sido la única celebridad colombiana que ha tenido un despiste por este último tiempo, pues recientemente Jéssica De la Peña compartió una historia que seguramente le sacó varias risas a sus fanáticos.

Observe aquí el video de lo expresado por Mabel Cartagena sobre su despiste:

“La Mabelada”, el despiste de Mabel Cartagena por el que entró a un apartamento ajeno al pensar que era el suyo

El despiste de Jéssica de la Peña con el bautizo de la hija de Andrea Jaramillo: “Esta historia tengo que contarla”:

Probablemente nadie se ha salvado de tener algún despiste en su vida, ya sea en el trabajo, con la fecha de aniversario de matrimonio, con alguna situación familiar o cualquier tipo de evento. Las posibilidades son múltiples. Sin embargo, en el caso de Jéssica De la Peña, la presentadora tuvo una confusión con la fecha de realización del bautizo de Cayetana, la hija de su colega Andrea Jaramillo.

Pero su despiste fue más allá, la también periodista no solo confundió la fecha del bautizo, sino que planeó todo un viaje a Barranquilla en el día equivocado, hizo arreglar a su esposo y ella misma se maquilló desde muy temprano para el evento. Ya con todo listo, hasta con las maletas preparadas, se enteró que el evento se desarrollaría una semana después. De este modo, desde sus Historias en Instagram Jéssica De la Peña expresó a mediados de agosto:

El despiste de Jéssica de la Peña con el bautizo de la hija de Andrea Jaramillo: “Esta historia tengo que contarla”

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: