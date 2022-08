Vuelta a España 2022: así les fue en la primera semana a los ciclistas colombianos

Balance de los colombianos en la primera semana de la Vuelta a España 2022

La Vuelta a España 2022 es la tercera y última gran ronda del año dentro del calendario ciclístico, allí tendrían algunos ciclistas colombianos sus objetivos marcados desde principios de temporada, sin embargo, las cosas no han salido bien para algunos de ellos.

De los siete corredores cafeteros que se enlistaron en la carrera de tres semanas, cuatro llegaron con la intención de estar adelante en la clasificación general, entre ellos: Rigoberto Urán y Esteban Chaves con el EF Education EasyPost, Sergio Higuita con el Bora Hansgrohe y Miguel Ángel López al mando del Astana Qazaqstan. Mientras que Tejada también del Astana Qazaqstan, Buitrago del Bahrain Victorious y Sebastián Molano del UAE Team Emirates, tendrían roles más de gregarios y cazadores de etapas.

Los capos colombianos de escuadras no han encontrado las mejores sensaciones durante la primera semana, la cual tuvo por lo menos cuatro etapas en las que se pensaba que podrían estar adelante con sus principales rivales, algo que no pasó en ninguna ocasión, aunque hay que decir que López, intentó perder el menor tiempo posible siempre, al igual que Rigo e Higuita, pero sin mucho éxito al final de la primera semana.

La montaña no ha sido afable para los colombianos, quienes esperaban contar con mejores piernas, pero en medio de todo y para sorpresa de muchos, hasta el mismo tres veces campeón de la carrera, Primoz Roglic (Jumbo Visma), no ha podido responder a los ataques y fuerte pedaleo del joven belga que hoy ostenta la camiseta de líder en la prueba, Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl).

Evenepoel ha estado en un nivel evidentemente superior al de sus rivales, siendo esto reconocido por el ciclista antioqueño Rigoberto Urán: “Dosificando las fuerzas parce, con una marcha, cuando arrancan no soy capaz de seguirlos, trato de perseguirlos pero es lo que hay, no me da, no me da para aguantar con el cambio de ritmo, claro se intenta pero es duro, muy duro, pero seguimos camellándole ahí en forma, pero bien”, dijo al final de la etapa 8 del pasado sábado.

<b>Los ciclistas colombianos en la clasificación general:</b>

Al cierre de la primera semana de competencia, el mejor colombiano es Miguel Ángel López, quien se mete al top 10 ocupando la casilla 8 a 5 minutos, 3 segundos de Evenepoel, el líder y a poco más de 3 minutos de Roglic. El boyacense no se ha visto con las piernas de otros años, en los que lanzaba ataques, rompía el pelotón para proponer una lucha con sus rivales directos, sin embargo, esta vez no ha podido reaccionar de la misma manera, pues se le ha visto intentando regular y mantenerse a la rueda de algunos corredores para poder recortar las pérdidas cuando el terreno se pone de para arriba.

Urán e Higuita le siguen en la general en los puestos 20 y 21 a 8 minutos 42 segundos y 9 minutos 45 segundos respectivamente, lo que los pone en una zona complicada de revertir en resultado, dado que la semana dos será intensa también y de seguir con las condiciones que vienen, podrían ceder aún más tiempo, sobre todo en la contrarreloj, en donde tiene que enfrentarse a los especialistas.

Aún así, de hacer una buena presentación podrían conservarse en sus posiciones para luego empezar a descontar, eso sí, procurando entrar al top 10, en el caso de Sergio y Rigoberto. En el caso de López, se espera que su desempeño vaya de menos a más para la segunda y tercera parte de la carrera. Estos días serán importantes para las intenciones del oriundo de Pesca, Boyacá, quien aún tiene mayores opciones de meterse entre los corredores podio, pero todo dependerá de sus condiciones físicas.

<b>Chaves, Tejada, Buitrago y Molano como gregarios</b>

Los cuatro cafeteros tendrán que trabajar muy duro para poder ayudar a sus equipos y líderes, ojalá recobrando las fuerzas en las etapas de alta montaña en donde se les conoce mejor trabajo a colombianos. En el caso de Sebastián Molano quien viene como lanzador del sprinter alemán, Pascal Ackermann, se prevé que haga dichas labores para su equipo, pero también pueda buscar alguna oportunidad de victoria en algunas jornada de velocidad. Aún queda más de la mitad de la carrera ibérica y cualquier cosa puede pasar con los colombianos en competencia.

