Nairo Quintana no se dopó, insistió el mánager del ciclista colombiano

Nairo Quintana ha dejado de lado una de las cosas que más disfruta hacer en la vida: correr. A pesar de que la sanción impuesta por la Unión Ciclística Internacional al colombiano no le prohíbe participar en competencias, decidió no asistir a la Vuelta a España para poder demostrar que es inocente frente a la acusación de uso de Tramadol, reconocido como un medicamento restringido en el deporte por sus efectos secundarios en la salud, pero no como “un caso de dopaje”, aclara tanto el comunicado de la UCI como el del equipo de trabajo de Nairo.

Varios han sido los comentarios sobre el caso del colombiano, pues en poco más de una década como profesional en el ciclismo, nunca había tenido un inconveniente de esta índole, ahora parece que recibe cierto apoyo, pero también palabras que lo condenan, aún, cuando ya presentó su apelación ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, para decir que no cometió tal irregularidad por la que se le acusa.

Para algunos, lo sucedido con Quintana tendría que ver con dopaje, por lo que Luisa Ríos, mánager comercial del ciclista boyacense, emitió un comunicado para romper de una vez por todas los rumores que dejan mal parado a Nairo ante un supuesto caso de dopaje.

“Lo primero que queremos aclarar es que este no es un caso de dopaje, entendido en el contexto del dopaje como trampa o consumo de sustancias para mejorar un resultado deportivo”, confirma Ríos. Además, dentro de la misma, comenta que Nairo Quintana está convencido de su inocencia, al punto de dejar la Vuelta a España para recopilar las pruebas suficientes y necesarias para demostrar que no consumió o utilizó tramadol en el pasado Tour de Francia, del cual está descalificado, a menos que la apelación resulte a favor.

Comunicado aclarando rumores sobre Nairo Quintana

Por esa misma línea de aclarar que el ciclista de Cómbita, Boyacá, su mánager también asegura que la sanción de la UCI “es desproporcionada e injusta” y espera que los seguidores confíen en él, pues Nairo siempre ha confiando en “sus condiciones y su equipo”, por lo que con ayuda de un equipo de abogados en Colombia e Italia dan una pelea jurídica para que se constate la inocencia del cafetero, pues la afectación no solo resulta ser para él, sino también para su equipo, el cual ha perdido los puntos sumados en la ronda gala y que lo acercaba más a su objetivo de ascender a la máxima categoría del ciclismo mundial para el 2023.

Hasta el momento, según dieron a conocer recientemente, Quintana ya envió los documentos de apelación al TAS y aunque se desconoce la fecha en que se dé una respuesta al caso, al menos ya hizo lo que desde su parte debía hacer el ciclista, siendo esta la única oportunidad que tiene para demostrar su inocencia.

Quintana estaría regresando a competencias próximamente para rematar con buenas presentaciones el calendario ciclístico de 2022, en el cual ya ha tenido dos victorias de etapa y la general en el Tour de los Alpes Marítimos y el Tour de la Provence en Francia, mientras que en carreras como la París Niza y la Vuelta a Cataluña fue puesto 5 y 4, dejándose ver en buenas condiciones.

