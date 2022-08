Hernán Torres está molesto por la cantidad de penales que le han pitado al Deportes Tolima

El entrenador tolimense, se mostró molesto por el penal sancionado. Captura Wis Sports

Horas bajas por las que pasa el Deportes Tolima que está sumido en una crisis de resultados en la Liga BetPlay Dimayor II. Luego de quedarse con el subcampeonato del torneo, el equipo de la ciudad musical de Colombia no ha podido engranar en el rentado doméstico en el que ya empezó a comprometer su clasificación a los cuadrangulares de fin de año.

Actualmente, el Vinotinto y Oro está ubicado en la casilla 17 de la liga con 7 puntos y tiene menos dos en la diferencia de gol. En su última salida, los dirigidos por Hernán Torres cayeron en su visita al Junior de Barranquilla, al que empezaron venciendo con anotación de Junior Hernández, pero Fabián Sambueza y Carlos Bacca aguaron la fiesta del Pijao en el Metropolitano.

La situación del Deportes Tolima es atípica, siendo uno de los equipos más regulares en los últimos años clasificando de manera consecutiva a tres finales de la Liga BetPlay siendo campeón en el primer semestre del 2021. No obstante, su presente es lamentable, teniendo solo un triunfo en el campeonato tras vencer al colero Deportivo Cali.

Además, el conjunto tolimense quedó eliminado de los cuartos de final de la Copa Colombia a manos del Deportivo Independiente Medellín y en la Conmebol Libertadores se quedó por fuera al caer ante el Flamengo que lo goleó 7-1 en el mítico Maracaná.

Le puede interesar: Vuelta a España: este martes vuelven las emociones con la contrarreloj individual

Una de las polémicas del juego entre el Junior de Barranquilla y Deportes Tolima por la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor II, fue el penal sancionado para el onceno Tiburón por el juez del encuentro Carlos Ortega sobre los 59 minutos tras una falta del portero William Cuesta sobre Dany Rosero, que luego de ser revisada en el VAR fue sancionado por árbitro.

Esta acción provocó la molestia de Hernán Torres, quien llamó a sus dirigidos con la intención de no seguir jugando, y le recriminó fuertemente al árbitro, al que le dijo que ya le habían sancionado seis penales en lo que va del campeonato. Finalmente, los ánimos se calmaron y el venezolano Luis Cariaco González fue el encargado de cobrar desde los doce pasos, pero para fortuna del Tolima el esférico se estrelló con el palo.

Una vez finalizado el partido en Barranquilla, Torres Oliveros criticó el arbitraje el partido: “El partido lo planificamos como lo vieron en el primer tiempo. En el segundo, ustedes vieron todo lo que pasó en la cancha, y así es muy difícil, en nueve juegos nos han cobrado ocho penaltis, es muy difícil, complejo. No soy de los que me quejo del árbitro, pero así es difícil, fue un arbitraje perverso, no voy a excusarme, no voy a opacar el triunfo del Junior, pero eso desmotiva y le quitan el ritmo de juego al visitante que fuimos nosotros”.

“Contra La Equidad me cobraron dos penaltis que no existieron, y el VAR como que se enojó hoy y me pitó otro penalti. Entonces yo qué voy a opinar, si sigo hablando mal, me van a dar más pito, entonces por eso me quedo callado”.

El próximo sábado 3 de septiembre el Deportes Tolima recibirá en el Manuel Murillo Toro de Ibagué al Cortuluá por la fecha 10 del rentado nacional con la obligación de ganar.

SEGUIR LEYENDO: