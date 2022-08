Egan Bernal reveló detalles de su regreso a las competencias: “Estoy contento con mi condición física”

Egan Bernal se destapó y contó todo lo que ha significado volver a las competencias tras su duro accidente. Imagen: Ineos Grenadiers

Egan Bernal habló en un en vivo con el portal Revista Mundo Ciclístico, sobre su regreso a las competencias, su recuperación y el proceso que ha tenido que hacer para poder hacer que el equipo le diera permiso para que eso pasara antes de lo pensado.

La charla comenzó con una sonrisa del ciclista colombiano, a quien la buena actitud no le ha faltado en medio de su trágico accidente que hoy no le ha permitido estar en su más alto nivel como deportista. Aunque con algunas complicaciones de señal de internet, para Egan no hubo trabas a la hora contar todo lo referente a su regreso a competencia.

Su rehabilitación, según contó, se intensificó durante los dos meses después de que salió rumbo a Mónaco: “Tenía dos horas de rehabilitación en la mañana, dos horas de entrenamiento en parte de la tarde y luego volvía a rehabilitación, por dos meses más o menos, pero fui mejorando rápidamente y mira, después de 8 meses en el nivel en que estoy”, le dijo al periodista Héctor Urrego.

En la entrevista contó en qué condiciones se encuentra a nivel físico y cómo asumió su primera competencia en el Tour de Dinamarca: “Me costó el ritmo, porque cuando uno está entrenando uno tiene la opción de parar, pero en carrera uno no puede hacer eso, porque uno queda colgado por límite de tiempo, y por la forma en que arrancamos en Dinamarca, yo no me veía controlando a la fuga”.

Luego contó qué le manifestaron desde el pelotón y las labores que tuvo que hacer: “Muchos ciclistas me dijeron: -Qué chimba verlo aquí, a parte que el primer día me tocó tirar del grupo y me daba risa, además porque siempre era el protegido, entonces iba por caramañolas, tiraba y hacía de todo, quería hacer algo diferente”.

Bernal en algunas etapas se puso en la punta del lote para llevar al grupo, robándose en ocasiones el protagonismo, a pesar de no ser el líder del equipo ahora mismo. Finalmente, no terminó la carrera, pero él y su equipo dejaron un precedente de visto bueno a su estado de forma.

Lo mismo pasaría en Alemania en donde siguió el mismo libreto de Dinamarca. El corredor ha tenido la sensación de nostalgia en su regreso como deportista, conmovido un poco por lo que fue su accidente y el estar de vuelta a los entrenamientos con sus compañeros, al bus y a la adrenalina previa a las carreras:

“Estaba nostálgico, esperaba estar más contento, más alegre, me sentí achicopalado, estar ahí en la misma mesa con los compañeros, ver que ellos estaban en otro nivel, a los rivales”.

<b>El futuro de Egan Bernal</b>

Egan posteriormente habló de lo que se viene para él, resaltando que a final de temporada deberá someterse a una operación de rodilla, la cual solo le tomará de recuperación una semana: “Aún tengo que quitarme una material de la rodilla, se me pulverizó el hueso, no sé cómo me la reconstruyó el médico, pero dicen que lo quieren quitar a final de temporada; sería después de Lombardía, no sé si en Colombia o en Mónaco”, comentó advirtiendo que enseguida de eso se dispondrá a preparar el calendario 2023.

Mientras que dijo que hasta el momento su calendario comprende de clásicas italianas sobre todo, dejando claro que podría modificarse a disposición de lo que diga el equipo británico, al que confesó, tuvo que pedirle que lo dejara competir antes de tiempo:

“Modificaciones en las carreras siempre pueden haber, el ideal sería correr Toscana, Sabatini, Pantani, Croacia y otras carreras en Italia de un día, yo voy a donde el equipo me diga”.

Finalmente cerró admitiendo que no ve ciclismo y que desconoce cómo van los ciclistas colombianos en la Vuelta a España, menos su compañero de equipo Carlos Rodríguez, quien ha terminado la primera semana en la posición 4 a poco más de 2 minutos de Remco Evenepoel, quien marcha líder por ahora.

