Conozca los motivos de las protestas en la vía Manizales - Medellín, en el sector de La Pintada

Manifestantes bloquearon la vía Medellín-Manizales, a la altura de La Pintada, por más de 30 horas. Por ahora, habilitaron el paso. Foto: captura de pantalla.

Desde el pasado domingo 28 de agosto a las 8 de la mañana, la vía Panamericana, que conecta el occidente del país de norte a sur, en el límite de los departamentos de Caldas y Antioquia, a la altura de La Pintada, fue bloqueada por manifestantes durante más de 30 horas. Sin embargo, en las últimas horas, fue habilitado el paso mientras se desarrolla una mesa de diálogo instalada por la administración municipal para darle solución al problema.

Esta protesta se debe a las afectaciones que ha tenido el gremio de comercio y turismo del municipio por cuenta de la construcción de las autopistas Pacífico 2 y 3. Juan Fernando Vásquez, uno de los voceros de la manifestación, aseguró que las obras no tuvieron en cuenta la construcción de retornos y no obstáculos para los viajeros que llegan a visitar los sitios emblemáticos del municipio. Por eso, indicó ante la emisora Blu Radio que no levantarían el paro hasta no contar con presencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

“Lo que estamos suplicando es que nos abran la vía de acceso al río Cartama, específicamente en el balneario, porque ese río es nuestro patrimonio turístico. Entonces lo que hizo la ANI y la concesión fue cerrarnos con alambres y se están apropiando de eso”, sostuvo.

Los comerciantes exigen que se les abra el retorno al río Cartama

Además, los líderes del paro firmaron una carta dirigida a la ANI y a la Concesión Pacífico La Pintada S.A.S., con un pliego de 11 peticiones para negociar. En la misiva, se señala que “la concesión Pacífico 2 y 3 ha continuado desconociendo los derechos del municipio y su colectividad, pues nunca se conocieron los planos de las vías y estos al parecer se modificaron arbitrariamente con el propósito de beneficiar terceros”.

Después continúa indicando que los consorcios “crearon incertidumbre y pánico cada vez más creciente en la economía del municipio, pues al no permitir que la vía atravesara el municipio (sic) como lo ha hecho desde hace varias décadas, aumentaron la inestabilidad comercial y la economía centrada en el comercio y el turismo”.

Por eso, hacen varias solicitudes a la concesión y a la ANI. Una de ellas es un acceso al río Cartama, “el cual fue cercado con alambre de púas para que nadie pueda ingresar”. “Retiren la barrera metálica que se colocó en el sitio del Cartama junto a la planta de pacífico para no permitir el paso de vehículo”, se puede leer en la misiva.

Además, también exigen que se les informe cuándo se construirá un retorno para entrar en La Pintada. “Exigimos que se nos informe y quede compromiso por escrito cuando comienzan las obras del retorno que se va a realizar en el sector de La Subasta, con el fin de que los viajeros que van hacia el sur del país puedan ingresar al municipio de La Pintada sin tenerse que devolver y de esta forma activar de nuevo la economía de nuestro territorio”, se lee en la carta.

También piden que se compense a los lavadores de carros: “Exigimos que Pacífico 3 compense a los lavadores de carros que están afectados y han sido desplazados de su lugar de trabajo”.

De igual forma, entre sus peticiones también están compensaciones a los diferentes comerciantes, propietarios de viviendas o locales comerciales, así como arrendatarios a los cuales consideran que se les violaron sus derechos constitucionales, desplazándolos de sus lugares de trabajo o afectando sus ingresos.

