Reforma política busca que congresistas puedan simultáneamente ser ministros

La semana pasada fue radicada la reforma política que el Gobierno quiere impulsar para promocionar los mecanismos para combatir la corrupción y las clientelas políticas, las cuales operan durante los comicios regionales y nacionales cada cuatro años. A este tema se refirió hace unos días, el ministro del Interior, Alfonso Prada, y aseguró el Gobierno de Gustavo Petro buscará que congresistas puedan ser nombrados como ministros, es decir, mientras ejercen en el legislativo puedan cumplir funciones dentro de las carteras del Estado.

“Hay unos cuatro proyectos de reforma política, entonces lo que hicimos fue recoger los cuatro para ver si podemos poner un texto que integre las diferentes propuestas. Ya está listo, está en la revisión final de constitucionalidad”, comenzó contando el funcionario del Gobierno nacional.

Guion seguido, contó, confirmó que este proyecto buscará que los congresistas puedan ser nombrados también ministros de Gobierno, pese a pertenecer a la rama legislativa, en este sentido, aceptó que “va a haber mucho tema polémico en la reforma”. Este punto podría ser uno de las discusiones más fuertes debido a que si se llegará a aprobar se podría crear un conflicto de intereses para la persona que asuma las dos responsabilidades.

Sin embargo, los legisladores que se han manifestado a favor aseguran que pese a que es una idea que viene de mucho tiempo, es importante traerla a la discusión actual.

“Es una vieja idea anterior al 91. Lo que hicimos en el 91 es separar esos dos carriles, pero yo hoy pensaría que puede ser de pronto útil para una mayor compenetración de la tarea ejecutiva y legislativa, no es un sacrilegio, no me parece que sea un pecado proponer eso, pero se puede someter a una discusión más amplia”, puntualizó Humberto de la Calle.

Por su parte, el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, también defendió la idea y agregó que no se daría ningún inconveniente, pues ambos cargos tienen similitudes y le abre la posibilidad a una nueva era de la política colombiana.

“Los congresistas todos son políticos, los ministros cumplen una función política en el Gobierno, yo no ve ningún impedimento. Entiendo que viene en el proyecto de reforma y es un tema válido, además de que permite que muchos de los congresistas puedan retirarse y le den paso a una nueva generación de la política de Colombia”, puntualizó el político del partido tradicional.

Recordemos que otro de los puntos de la reforma es el de transfuguismo político, lo cual le permitiría a los congresistas cambiarse de partido sin caer en doble militancia o en cualquier otra sanción.

Las personas que impulsan la iniciativa aseguran que esta se crearía con el fin de modificar el funcionamiento del sistema político y de garantizar que todos los dirigentes puedan moverse a las colectividades en donde se sientan más cómodos.

Con respecto a la propuesta, Alfonso Prada, ministro del Interior, resaltó que muchos de los integrantes de los partidos políticos no se identifican con sus posturas.

“No necesariamente quienes aspiraron por los partidos hacen parte de su historia, de su ideología, de sus programas y esto también está ligado a la ausencia de listas cerradas y a la forma como se ha ido diseñando el sistema electoral que no permite tener partidos fuertes, coherentes, con listas cerradas, con perspectiva de género y todos estos detalles, incluida la posibilidad de que haya un ajuste en la militancia de los partidos mismos, la vamos a llevar al Congreso”, señaló Prada.





