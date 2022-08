Palo a Claudia López por opinión sobre los trancones: “Pena debe darle su forma de gobernar”

Foto: vía bogota.gov.co

Esta semana, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, generó polémica dentro de la ciudadanía luego de las declaraciones que hizo respecto al tráfico en la capital del país. Según ella, los habitantes de la ciudad deben llegar al punto de sentir ‘pena’ por andar solos dentro de un vehículo cuando, por el contrario, sería más beneficioso, según ella, compartirlo. No solo, argumenta la mandataria local, sería un aporte al medio ambiente, sino también, una forma de evitar la congestión en las vías.

“Debemos llegar a un punto, estimados ciudadanos, en el que nos de pena salir en un vehículo particular de 5 o 6 cupos solos. Cada persona que va desesperada en un trancón va solo en un carro, tenemos muchos carros, muchas motos y muy baja ocupación. No importa cuantas vías construyamos, esa manera de movernos es insostenible con el tiempo, es insostenible con el planeta porque cada carro va quemando gasolina y Diesel, tenemos que usar más transporte público, caminar más, usar más bici”, manifestó López en la intervención que tanta indignación ha generado, no solo en ciudadanos, sino también dentro del sector político del país.

El abogado Enrique Gómez, por ejemplo, a través de sus redes sociales, calificó la propuesta de la mandataria local de ‘socialista’. “El socialismo y sus normas para los demás, pero no para ellos. Ahora nos debe dar “pena” usar carro, debemos pedir permiso para comer, beber, y al paso que vamos hasta respirar será un delito. La falta de seriedad de Claudia López. Solo la supera Petro”, dijo.

“Da vergüenza ajena ver a políticos y burócratas como Claudia López, que no se bajan de los carros blindados, exigirle a la gente que deje el carro y use transporte público. ¿Por qué en vez de predicar lo que no practica no se da una pasada por el desastre que es hoy Transmilenio?”, comentó el historiador Juan Carlos Flórez.

“Para Claudia López los ciudadanos tenemos básicamente la culpa del trancón y de que nos atraquen. Vergüenza y pena debería darle a ella que la alcaldía le quedó grande y no ser capaz de reconocerlo”, comentó un usuario en Twitter, red social en la que se ha extendido, ampliamente, el debate.

“¿Cómo así que los que los que están desesperados en un trancón van solos en un carro particular? Cuando la realidad es que más de 50 personas en un SITP también sufrimos los trancones de Bogotá a diario. Hasta en los Transmilenio se sufre de trancones”, agregó otra persona.

A estas declaraciones se suma la publicación realizada en W Radio, en la que la especialista en Marketing político y Comunicación, Catalina Suárez, destacó que la que tendría que sentir pena sería la alcaldesa por no entender las necesidades de la ciudadanía que tiene a su cargo.

“Si algo nos ha enseñado la alcaldesa Claudia López, es que siempre hay un culpable distinto a ella y su administración, ahora culpa a los propietarios de carros, igual que cuando en una entrevista invitó a quienes criticaron medida de pico y placa a que vendieran su carro si no les gustaba la medida, o ni que decir cuando se le acercó una vendedora informal y le pidió ayudas para el sector para que los dejara trabajar, a lo que la alcaldesa contestó de forma arrogante ‘trabaje mi señora’”, escribió la especialista.

Según argumentó, teniendo en cuenta un estudio de movilidad, un conductor promedio, en Bogotá, gasta, al año, 126 horas adicionales de sus labores diarias en tan solo el tráfico. “Pena la forma en la que nos gobiernan, pena ver cómo se le salió de las manos la seguridad y movilidad de la ciudad, pena lo sucia que está la ciudad, pena ver cómo hizo lo contrario a lo que prometió; pena repartir mermelada en el Concejo, eso sí debería dar pena, no usar un vehículo, que no es un gusto. No crea que todos los días los ciudadanos dicen “Qué felicidad, me voy a meter dos horas en un trancón”, destacó.





