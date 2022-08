James Tavernier, compañero de Alfredo Morelos, mencionó que su expulsión fue estúpida

James Tavernier, capitán del Rangers se refirió sobre la expulsión de Alfredo Morelos. Imagen: Scottish Premiership.

El fútbol escocés se caracteriza por ser bastante agresivo en el campo, las duras entradas y las agresiones llegaron a ser bastante comunes en años pasados en el país, pero con el endurecimiento de las reglas y el arbitraje, hoy día estas acciones son sancionadas con facilidad y el delantero colombiano Alfredo Morelos es prueba de esto.

Por la jornada número 4 de la Scottish Premiership, el Rangers F.C. visitó al club Hibernian. El ariete cafetero inició el encuentro desde el banquillo y entró en la segunda parte para intentar ampliar el marcador, sin embargo, al minuto 75 de juego Morelos le propinó un manotazo en la cara a un rival, aparte de intentar patearlo con intención al mismo tiempo, por lo que terminó expulsado del partido y castigado duramente por su entrenador, Giovanni van Bronckhorst.

Un par de días después del encuentro y con las aguas más templadas, uno de los compañeros del Búfalo, el lateral derecho James Tavernier, se refirió a esta situación en el portal propio del equipo, Rangers TV. Tavernier y confirmó que la expulsión que recibió el colombiano fue estúpida y nunca se debió haber dado:

“La roja de Alfredo fue estúpida. Él va a hacer preguntas. Nos pusimos a la defensiva y pensé que el carácter que habíamos mostrado era bueno”

Además, añadió que si el jugador se hubiese comportado un poco mejor y evadido cualquier intento de agresión, tal vez el equipo se hubiese llevado los tres puntos a casa. Luego de que Alfredo fuese expulsado, en tiempo de descuento justo antes del final, el delantero Josh Campbell del Hibernian anotó el 2-2 final, obligando al Rangers a conformarse con el empate:

“Estoy decepcionado, enojado. Parte de la toma de decisiones en el juego tal vez nos cueste. Tomamos la delantera en la primera mitad y creamos algunas ocasiones. En la segunda mitad concedimos un gol descuidado y luego nos pusimos por delante solo para ver que se tomaba una decisión sobre nosotros que pensamos que era un desafío en la primera mitad. Es un viaje sencillo para ellos una vez Morelos recibe la tarjeta roja que convierte el partido a su favor”

Al igual que el cafetero, Tavernier es uno de los jugadores con más experiencia en el camerino de los Gers. En 2015 llegó al Ibrox Stadium proveniente del club inglés Wigan Athletic, club donde militó Hugo Rodallega, y desde ese punto en adelante ha logrado jugar más de 300 partidos con los Light Blues, convirtiéndose así en su capitán indiscutible.

Por el momento el colombiano continúa vetado para participar con el equipo por decisión de Giovanni van Bronckhorst. El timonel decidió no tenerlo en cuenta para la definición de las clasificatorias a la UEFA Champions League ante el PSV Eindhoven y la atención se centrará en los próximos partidos de liga del Rangers.

Este sábado 27 de agosto enfrentarán de locales a Ross County y luego el martes 30 se verán las caras contra Queen of the South. Debido a su expulsión, Morelos no podrá estar en la nómina de juego contra Ross County, pero espera demostrar una mejora en su actitud para ser tenido en cuenta ante Queen of the South.

De igual manera, Alfredo espera que van Bronckhorst reconsidere su decisión y lo pueda colocar a jugar los partidos de la Champions League, especialmente aquel que tendrán contra el Liverpool, donde espera medir fuerzas con su connacional Luis Díaz.

