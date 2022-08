Hijo del alcalde de Cartagena defiende su restaurante ante acusaciones por intoxicación y muerte de dos holandeses

Abraham Dau, hijo del alcalde William Dau, en su negocio, The Rum Box.

Cuando se creía que ya no le cabía un chicharrón más al alcalde de Cartagena, William Dau, se supo que el nombre de su hijo está envuelto en el más reciente escándalo de la capital de Bolívar: la muerte de dos turistas provenientes de los Países Bajos los días 22 y 23 de agosto, tras sufrir un dolor de estómago severo, afectaciones de presión arterial y estado de shock.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la pareja de holandeses llegó a la ciudad el pasado sábado 20 de agosto para disfrutar unos días de vacaciones. Su punto de descanso fue el hostal ubicado en la Calle del Colegio del Centro Histórico. El domingo 21, la pareja visitó el mercado popular de Bazurto en busca de experiencias gastronómicas nuevas. Además, pasaron por The Rum Box, el restaurante que tiene en el barrio Getsemaní el señor Abraham Dau, hijo del mandatario de la heroica.

Según Dau hijo, los holandeses llegaron a su negocio con otros dos extranjeros, que en este momento ya están en contacto con las autoridades para conocer más detalles sobre los pasos de la pareja fallecida. La cena incluyó platos con salmón y chuleta, puré de papa, vegetales y dos cócteles. “No fue un plan de rumba, era más un encuentro de viejos amigos para dialogar”, señaló Dau, quien añadió que solo uno de los holandeses comió pescado en su local.

Tiempo después, la salud de los turistas sufrió un grave deterioro. Según el reporte conocido por los médicos, ellos presentaron malestar estomacal, por lo que recibieron atención médica domiciliaria en el hostal en el que estaban hospedados en el Centro Histórico. En la tarde, persistieron los malestares, por lo que ingresaron de urgencias a la Clínica Medihelp, donde fueron atendidos”, informaron las autoridades.

El director médico de la clínica le dijo al diario El Tiempo que hubo necesidad de reanimar a la señora Nienke Bawa, de 29 años, porque llegó con “una muy severa afectación de sus respuestas vitales. Pero esa reanimación no resultó y falleció”. Robert Gerrit Kootte, su pareja de 31 años, sufrió convulsiones y entró a la unidad de cuidados intensivos, pero finalmente murió a la mañana siguiente.

Luego de que se conociera la muerte de los extranjeros y la Fiscalía General de la Nación empezara a investigar el hecho, contactaron a Dau para preguntarle si había una reserva a nombre de los fallecidos en su restaurante, la cual él encontró. Entonces, agentes del cuerpo técnico de investigación (CTI) y personal del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (Dadis) visitaron su establecimiento para revisar los documentos y el estado de los alimentos que se ofrecen al público.

“Me siento muy mal por lo sucedido, pero a la misma vez estoy muy agradecido que mucha gente me está mostrando apoyo, me está mostrando un poco de amor. Por esa bien, pero a los periodistas esos que vienen a sacar noticias, no van a poder conseguir esos seguidores nuevos por decir ‘hijo del alcalde’, que suena superinteresante. Están tirando contra una persona. Les pido que por favor tengan un poquito de integridad”, mencionó Dau a varios medios de comunicación que lo estarían señalando sin respetar la presunción de inocencia.

Las autoridades informaron que el consulado de Países Bajos ya está en contacto con la Alcaldía de Cartagena para repatriar los cuerpos de los dos fallecidos.

