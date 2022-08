Los polémicos tenis de la ministra de Minas: Infobae habló con expertas en moda sobre el tema

Ministra, Irene Vélez

El uso de unos tenis por parte de la ministra de Minas de Colombia, Irene Vélez, en su reunión con la ministra de Turismo de España, María Reyes Maroto, ha sido toda una polémica. En un mundo donde las redes sociales son protagonistas, varios usuarios hicieron eco de críticas por el look elegido por Vélez en este encuentro diplomático, pues no lo consideraron adecuado para la ocasión.

Empero, ¿es realmente tan terrible el usar unos tenis para una reunión de este tipo? ¿Existe alguna etiqueta que se deba seguir? Para responder a este y otros interrogantes, Infobae Colombia conversó con Yuly Giraldo, capacitadora Internacional de Consultores de Imagen; además de Pilar Luna, periodista especializada en moda.

¿Existe algún tipo de etiqueta para reuniones de esta índole, como las políticas?:

Respecto de si existe una etiqueta o código de vestimenta para esta clase de reuniones políticas, las expertas en moda -entrevistadas individualmente- explicaron:

Yuly Giraldo: Sí, hay un protocolo diplomático que se usa para actos formales del gobierno, pero si bien es importante recalcar que hoy en día las empresas a nivel, incluso mundial, estamos migrando de la formalidad a la comodidad. Digamos que las nuevas guías de vestuario corporativo han cambiado muchísimo, estamos viendo que las emrpesas están pasando de la formalidad a un business casual o un smart casual.

Por ejemplo, lo que tiene la ministra yo lo pondría en un smart casual o ya muy casual. ¿Qué pasa y cuál es mi punto de vista? acá el problema no es el tema de los tenis -porque está muy bien y me encanta, es un tema de comodidad y nos está comunicando de la comodidad del mundo laboral- lo que no me suena mucho es cómo están acompañados esos tenis: con un leggins negro y un saco, una prenda de tejido de punto. Ya esas dos prendas son muy informales para acompañarlas con unos tenis.

Pilar Luna: En la política y en este tipo de reuniones diplomáticas hay unos protocolos de vestimenta que no necesariamente están escritos, sino que están implícitos en ciertas cosas. Esos protocolos están desde hace mucho tiempo... como que no se han modernizado. Pienso que lo hay que hacer es actualizar todos esos protoclos de etiqueta que piden ciertas reuniones y, en la diplomacia, creo que sí hay que empezar a ir con la modernidad porque hay cosas que estan muy quedadas todavía.

¿Realmente es tan malo lucir tenis en una reunión de esta magnitud?:

Yuly Giraldo: No me gustaría decir si es algo malo o bueno, pero como estamos migrando de la formalidad a la comodidad, para mi concepto no me parece para nada malo... el smart casual es un poco más informal que el business casual, donde se permiten tenis, pero no tenis de hacer ejercicio, sino tenis casuales; se permite jean. Pero acá, más que los tenis, es el resto de prendas que acompañan el outfit ... María también se va con zapatos muy cómodos: zapato de tacón corrido; ya no es como el tacón puntilla o alto, o esos zapatos tipo stiletto. En conclusión, no me parece mal que se vayan vestidos en tenis o de manera cómoda.

Luna concuerda con Giraldo en que el uso de los tenis no está mal. Empero, sí difieren un poco respecto de la imagen general de Irene Vélez, para la capacitadora Internacional de Consultores de Imagen es muy informal, mientras que la periodista especializada en moda lo considera elegante.

Pilar Luna: En este momento no es malo lucir tenis, de hecho, el look que tenía la minsitra es bastante interesante: es un look elegante, todo negro, moderno y con unos tenis muy bien puestos. Esa es otra, depende los tenis que se ponga la gente, hay tenis que son precisamente de la moda, los tenis deportivos son otros, y eso también influye, el tipo de tenis que se usen. En este caso el look está bastante interesante.

¿Hay machismo detrás de la polémica por los tenis de la ministra de Minas?

En Infobae Colombia también se les comentó a las expertas en moda que algunos usuarios en redes sociales vieron esta polémica como machista, puesto que si se huibiese tratado de un hombre usando tenis la respuesta de la gente no hubiese sido tan negativa, como la que recibió la actual ministra de Minas.

Vale traer a colación, por ejemplo, la opinión de Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta en Twitter redactó: “Cuando no es porque bailan, es porque se ponen tenis. Discusiones para perder el tiempo o el intento consciente de descalificar a las mujeres con, literalmente, lo primero y menos importante que se les ocurra. ¡Qué cansancio eso, de veritas!”

En este orden de ideas, ¿se puede leer un machismo detrás de la polémica? Esto opinaron Giraldo y Luna.

Yuly Giraldo: No me parece un tema machista, son tipos de vista donde hay gente que todavía es un poco más formal con su vestimenta, buscan que todos esos protocolos diplomáticos se sigan respetando. Como hay otros tipos de vista que ya van más con las nuevas guías de vestuario corporativas, con la inclusión, con una cantidad de cosas. Creo que no es un tipo de machismo, simplemente son diferentes tipos de vista.

Pilar Luna: Sí estoy convencida de que el tema es un poco machista e, incluso, también un tema de inclinación política... si hubiera sido un hombre, que de hecho lo hemos visto, si tuviera tenis no hubieran dicho nada y, en cambio, si por ser mujer. De hecho, la ministra española tenía unos espadrilles, que son alpargatas, de cabulla; usa zapatos igual o más informales que los tenis.

Creo que uno, es desconocimiento un poco de este mundo de la moda. Dos, sí es un poco machista. Por otro lado, también pienso que la inclinación política influye, estoy segura que si hubiera sido un tema de un funcionario del gobierno anterior no huibieran salido a criticarlo así. Hay una concepción de que, entre comillas, los mamertos se visten de tenis, son informales y eso también está un poco mandado a recoger.

Vale recordar que, el gobierno de Gustavo Petro es el primero de izquierda en el país.

¿Este escándalo por unos tenis tiene algún sentido o se le está dando un protagonismo innecesario?:

En este punto, ambas expertas coinciden en que el debate es innecesario.

Yuly Giraldo: Yo creería que sí, es un protagonismo innecesario, pero me parece maravilloso que esté pasando porque esto nos abre los ojos y la alerta a todo lo que está pasando con las nuevas guías de vestuario corporativo en las empresas públicas y privadas. Efectivamente, un protagonismo innecesario, pero me encanta porque nos hace abrir los ojos hacia donde realmente estamos migrando.

Pilar Luna: Es absolutamente innecesario... me parece absurdo el escándalo.

¿La gente no debería vestirse como mejor prefiera independientemente del lugar, la situación o las personas con las que se reúna?:

Nuevamente las expertas tienen una opinión similar, hay que vestirse con lo que se sienta más a gusto, pero hay escenarios en los que se debe seguir el protocolo, si es que existe alguno.

Yuly Giraldo: Sí, la gente debería vestirse como quiera, como se sienta cómoda y demás; pero también hay unas guías de vestuario corporatuivas que la tienen la gran mayoría de empresas, que sí o sí se tienen que respetar porque cuando trabajas para una empresa o una entidad, estás firmando un contrato, aceptando en cierta medida esa guía de vestuario, porque tú también eres la imagen de la empresa. La idea es que la gente se pueda vestir como quiera, yo lo llamo informalidad con respeto, vete como quieras: con tenis, con jean, pero siempre y cuando estés respetando esos parámetros que tenga establecidos la entidad.

Pilar Luna: Las personas sí se deben vestir como quieren, pero hay ciertas etiquetas y protocolos que son necesarios: cuando las invitaciones a ciertas cosas exigen uan vestimenta específica, uno sí debe cumplir con esos protocolos, pero dentro de su estilo, de su comodidad... no hay que imponer tampoco ciertas cosas. Por otro lado, en el tema de moda hay mucho desconocimiento, en este momento hay tenis que son de marcas de lujo, son muy interesantes, con mucho diseño, pueden estar en cualquier protocolo. Entonces también es un poco de ignorancia a veces estas críticas tan absurdas que se hacen de ciertas cosas.

En este caso, unos tenis son súper naturales en esta vestimenta, pero seguramente habrá contextos en que no caben, como hay contextos en que los tacones no caben, uno no se va a una visita a la selva luciendo tacones.

