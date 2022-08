Judas Priest lidera el cartel del Knotfest Colombia 2022

La banda británica de heavy metal fundada en 1969 en Birmingham, Inglaterra, encabeza los artistas del Knotfest 2022

A primeras horas del día, el festival internacional de metal extremo Knotfest 2022 dio a conocer, a través de sus redes sociales, las agrupaciones que harán parte de este esperado espectáculo de música. El show que se desarrollará el 9 de diciembre, espera contar con una buena asistencia de seguidores de este género.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el Knotfest sorprendió a sus seguidores con el line up de esta edición. Cabe resaltar que en esta oportunidad, la apuesta de vertientes del género es rica en opciones, resaltando al heavy metal, thrash metal, death metal, metal core, hard core, post hard core, entre otros.

De esta manera, varios aficionados reaccionaron a la publicación, realizada sobre las nueve de la mañana, en la que destacan agrupaciones como: Judas Priest, Bring Me The Horizon, Pantera, Venom, Sepultura, Acutor, Trivium, suicide silence, Hypocrisy y más.

Estos son algunas de las reacciones por parte del público colombiano, frente al cartel del knotfest Colombia 2022 Foto: via knotfestco

Cabe recordar que esta nueva edición se llevara a cabo en el complejo deportivo El Campín, y se incluyen varios escenarios como: el parqueadero norte del estadio, el mini estadio El Campicito y el estadio cubierto Movistar Arena. Esta es la primera vez que este festival se realizará en este espacio, teniendo presente que las anteriores ediciones tuvieron lugar en el Hipódromo de Los Andes, a las afueras de la ciudad.

Estas son las agrupaciones de talla internacional que se presentarán en esta nueva edición

Judas Priest

La icónica agrupación de heavy metal británico, liderada por el vocalista Rob Halford y el guitarrista Glenn Tipton, tendrán la posibilidad de repetir nuevamente escenario en Knotfest Colombia. Cabe recordar que la banda estuvo presente en el line Up de 2018, en el que compartió escenario con Helloween. Esta será la tercera vez que Priest visita suelo colombiano.

Bring Me The Horizon

Los amantes y seguidores del deathcore-metalcore tendrán la opción de disfrutar la puesta de escena y trayectoria de más de dos décadas, de la agrupación de Sheffield, Inglaterra. Esta será la segunda vez que Bring Me The Horizon visita Colombia, después de su presentación el lunes 10 de octubre de 2011, en el marco de su gira internacional. La banda liderada por Oliver Sykes buscará que sus seguidores tenga un agradable espacio de mosh.

Pantera

La agrupación estadounidense de groove metal, fundad en la década de los ochenta, por los hermanos Abbott, Darrell y Vinnie Paul, en Arlington, Texas, arribará a Colombia para cumplir una jornada de metal extremo con su importante repertorio que los ha catapultado en el género, con canciones como: ‘Walk’, ‘Cemetery Gates’, ‘Cowboys From Hell’ ‘i’m Bbroken’ ‘5 Minutes Alone’, entre otras. La banda, con inicios en el hair metal, es una apuesta de adrenalina musical gracias a la actitud en escena de Phil Anselmo.

Sepultura

Desde su última presentación, en conmemoración a sus 30 años de historia y trayecto musical, en la edición 22 de Rock al Parque, donde asistieron aproximadamente mil personas, la banda brasileña Sepultura traerá consigo todo un legado musical de los hermanos Cavalera. Cabe recordar que esta es una de las bandas emblemas de metal Suramericano.

Venom

Considerada una de las principales bandas influyentes en la creación y consolidación del sub género black metal, Venom, fue fundada en Newcastle, Inglaterra en 1979, y será la encargada de exponer un momento de metal extremo, con la que se han caracterizado en las últimas décadas.

Trivium

Los amantes al metalcore tendrán su espacio con la presentación de Trivium. Esta banda procedente de Orlando, Estados Unidos, con más de dos décadas musicales, llegarán al Knotfest con un importante repertorio, en el que sobresalen canciones como: ‘Until the World Goes Cold’, ‘The Heart From Your Hate’, ‘strife’, Down From the Sky’, ‘Throes of Perdition’, entre otras.

La gran ausencia

Como ya es común, la agrupación fundadora del Knotfest, Slipknot, no estará presente en esta nueva edición. Aunque son los creadores de esta iniciativa musical, que atrae al público amante de este género extremo y aquellas bandas que lo representan, no siempre hacen parte de line up del festival.

Por otro lado, al conocerse la noticia de que los fundadores del festival no iban a hacer parte del cartel, los comentarios negativos de algunos cibernautas no se hicieron esperar y señalaron: “Me salve de comprar la boleta, sin Slipknot no es Knotfest”

De esta manera, varios cibernautas no se sintieron cómodos con la ausencia de Slipknot Foto: vía knotfestco

