Reforma tributaria: así inició su trámite en el Congreso de la República el proyecto de ley

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó el texto del proyecto de reforma tributaria el pasado 8 de agosto en el Congreso de la República. FOTO: PRESIDENCIA

Este martes comenzó el trámite formal del proyecto de reforma tributaria con la primera discusión del mismo en las comisiones económicas del Congreso de la República. En esta, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, indicó cuáles son las claves principales del texto del proyecto.

Ocampo aseguró que la primera es el impuesto de renta a personas naturales con ingresos superiores a 10 millones de pesos, que tendrá un impacto en el 2.4 % de la población adulta del país. Seguido, el impuesto al patrimonio, el cual será permanente para capitales superiores a los 3.000 millones de pesos líquidos, así como el plan contra la evasión de impuestos y el impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro.

El ministro afirmó que se limitarán los beneficios tributarios y se mantendrá el impuesto a las bebidas azucaradas, alimentos procesados y a las pensiones superiores a los 10 millones de pesos.

Sobre el impuesto al patrimonio, detalló que las rentas de capital siempre están subestimadas y por lo tanto la forma del impuesto captura una parte adicional de la renta por esa vía. También anotó que un patrimonio en Colombia es lo peor distribuido que hay.

“La distribución del patrimonio es mucho peor que la de renta. Por ejemplo, el coeficiente de Gini en distribución de tierras es de 0,8 y en patrimonio total es de 0,9. Es decir, es muy superior al Gini total del país, que es de 0,54. Por lo tanto, implantar un impuesto ayuda a la redistribución, aunque de acuerdo con sus cálculos la tarifa es realmente marginal”, agregó el funcionario.

Para Ocampo, un patrimonio debe rentar entre 6 % y 8 % cada año.

“Si el impuesto es máximo de 1 %, sería un impuesto bajo. En cambio, el que tenga una rentabilidad de menos de 1 % es porque tiene un patrimonio improductivo, entonces tiene que ponerlo a rendir”, advirtió.

Los ponentes

Es de recordar que el proyecto de reforma tributaria tiene como ponentes en la Comisión III del Senado a los senadores Clara López, Juan Carlos Garcés, Juan Diego Echavarría, Imelda Daza, Arturo Char, Miguel Uribe, Jairo Castellanos, Ana Carolina Espitia, Juan Pablo Gallo y Efraín Cepeda .

Por su parte, los ponentes de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes Jorge Bastidas, Álvaro Monedero Carlos Carreño, Carlos Cuenca, Karen Manrique, Óscar Pérez, Saray Robayo, Wilmer Guerrero y Wadith Manzur.

Precisamente, tras la primera discusión, Manzur aclaró que no hay ningún error de procedimiento con el proyecto de ley, pues no incluye nada de presupuesto y por eso no está obligado a discutirse en las comisiones cuartas, ya que las comisiones terceras son las únicas autorizadas para trabajar temas tributarios.

“Si se consigue aprobar la reforma tributaria y hay un recurso adicional que se quiera incluir en el Presupuesto General de la Nación, después tendríamos que hacer una ley de adición presupuestal”, explicó.

Por su parte, el senador Cepeda destacó que se requiere una reforma tributaria para las transferencias monetarias y aumentar el empleo.

“Celebramos la profundización del régimen simple y un índice Gini de los más altos del mundo merece que le metamos la mano”, agregó.

Los gremios siguen hablando de la reforma

Por otro lado, este martes hubo más manifestaciones de los gremios al respecto del proyecto de reforma tributaria. la presidenta ejecutiva de ProAntioquia, María Bibiana Botero, afirmó que con la ambiciosa reforma tributaria que presentó el Gobierno y con el recaudo que aspira, de 25 billones de pesos anuales, esos recursos deben destinarse a atender la urgente agenda social de los colombianos, cuidarlos de los corruptos y perseguir a los evasores, pues cada peso importa.

A su vez, la Federacion Colombiana de Lonjas de propiedad Raiz (Fedelonjas) solicitó que se reconsideren los porcentajes del impuesto a la ganancia ocasional para los bienes inmuebles, porque los de mayor oferta tendrían un área promedio de 70 metros.

La presidenta ejecutiva del gremio, Karina Reyes, explicó que las viviendas usadas, de áreas entre 60 y 80 metros, son las de mayor oferta actualmente, con un precio promedio por metro cuadrado de 4 millones de pesos el metro, lo que indica que la clase media es la que actualmente genera la mayor dinámica inmobiliaria.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que no desmotive la inversión en segunda vivienda y otros usos para arrendar porque, a falta de pensión, muchos adultos mayores devengan su sustento de los alquileres”, puntualizó Reyes.

