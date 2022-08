Paloma Valencia se refirió a las negociaciones de La Habana: “A nosotros no nos duele la verdad, nos duele la impunidad’

La congresista del Centro Democrático cuestionó el nuevo código electoral. Foto: Colprensa

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha sido una de las grandes opositoras a los diálogos de paz que se llevaron a cabo hace algunos años en La Habana en Cuba, además ha cuestionado lo que pretende hacer el gobierno de Gustavo Petro para alcanzar “la paz total” lo que incluye eventualmente diálogos con el ELN y otros grupos subversivos.

En una de sus intervenciones en la más reciente plenaria del Congreso de la República, la senadora respondió contundentemente y se cuestionó sobre “la verdad” que nunca fue entregada al país por parte de los miembros de las FARC como las rutas del narcotráfico o sus alianzas con otros grupos criminales como el Cartel del Sinaloa de México.

Es importante señalar que los acuerdos de La Habana se comenzaron a gestar durante el periodo de mandato de Juan Manuel Santos, quien logró conversar con la extinta guerrilla de las FARC en el año 2012 y tras cuatro años, en septiembre del 2016, realizó de manera oficial la firma del Acuerdo de Paz, poniendo así fin a una guerra de más de 60 años y que dejó a millones de víctimas en todo el territorio nacional.

“Me parece que está fuera de contexto y evidentemente la reacción del senador a las denuncias sobre el despilfarro que ha significado los recursos que se le han dado al famoso acuerdo de La Habana. A nosotros no nos duele la verdad, nos duele la impunidad, de que hayan criminales de lesa humanidad sentados en este Congreso sin haber reconocido ni las verdades ni haber pagado un solo día de cárcel”, afirmó la senadora Paloma Valencia.

Luego fue enfática al mencionar que, “nos duele que ustedes se comprometieron a colaborar con la verdad y ni la verdad de los crímenes ha conocido este país, ni la verdad de los desaparecidos, como lo dejan ver las cifras de una unidad que solo gasta plata y que no ha entregado a las familias los restos de sus familiares, pero muchísimo más grave que eso, nos duele la mentira, la complacencia con el narcotráfico”.

Tras mencionar esto, la congresista realizó varias preguntas con respecto a la información que poseía en ese entonces las FARC y nunca fueron entregadas. “¿Dónde está la información de las FARC sobre las rutas del narcotráfico?, ¿dónde está la información de las FARC sobre las ventas al Cartel del Sinaloa de todos los negocios del Cauca?, ¿dónde está la información de las FARC en torno a todos los cómplices que hay en el régimen venezolano en el negocio del narcotráfico?, ¿Dónde está la verdad?”.

Por último afirmó que ”nos dijeron que nos teníamos que comer el sapo de la impunidad a cambio de la verdad y Colombia se comió el sapo de la impunidad y se quedó sin verdad y usted lo sabe presidenta, el Cauca hoy sigue atormentado por el asesinato y la violencia, a pesar de que se firmaron los acuerdos de La Habana, porque no hubo verdad sobre el narcotráfico., porque las rutas no se develaron, porque los socios no se contaron”.

La congresista del Centro Democrático aseguró que no les duele "a la verdad" sino "la impunidad".

