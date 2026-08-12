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Dastan y Gasper, los perros rescatistas que trabajan en la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Cali

Estos animales reciben una preparación exhaustiva y participan en operaciones de asistencia durante desastres naturales en diferentes regiones del mundo

El trabajo conjunto de perros entrenados como Dastan y Gasper, junto a los caninos del Ejército Nacional, se ha convertido en el recurso clave para la localización de sobrevivientes en Colombia, donde la urgencia tras el terremoto exige la máxima precisión y rapidez en cada operación de rescate - crédito bomberosbogota / Instagram

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Las labores de búsqueda y rescate en Cali tras el terremoto del 10 de agosto recibieron un respaldo clave con la llegada de dos integrantes del Equipo Especializado de Búsqueda con Caninos K9/BRAE de Bogotá. Dastan y Gasper, acompañados por sus guías y un grupo de bomberos, se desplazaron desde la capital colombiana hacia el Valle del Cauca con un objetivo definido: localizar sobrevivientes entre las estructuras colapsadas.

El despliegue de estos perros responde a la urgencia que vive la ciudad, convertida en epicentro de las operaciones de rescate por el alto número de víctimas y desaparecidos tras el sismo. Las autoridades locales han declarado la calamidad pública y mantienen la alerta roja hospitalaria. Además, se han implementado medidas extraordinarias, como la suspensión de eventos y ajustes en la movilidad, para priorizar la atención a los afectados.

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Dastan: experiencia internacional y liderazgo en el terreno

Uno de los protagonistas de esta misión es Dastan, un pastor belga malinois de 8 años que no solo acumula experiencia nacional, sino también internacional. El perro llegó a Colombia desde España en 2020 como parte de la renovación de la unidad especializada de los Bomberos de Bogotá. Desde entonces, se ha entrenado y certificado para intervenciones en escenarios de emergencia.

Dastan, un pastor belga malinois de siete años con experiencia internacional, llegó a Cali para apoyar la localización de sobrevivientes tras el terremoto - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá
Dastan, un pastor belga malinois de siete años con experiencia internacional, llegó a Cali para apoyar la localización de sobrevivientes tras el terremoto - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Dastan ha participado en misiones en Haití y Venezuela, siempre bajo la coordinación del equipo USAR COL-1. En junio de 2026, por ejemplo, formó parte de la operación humanitaria en territorio venezolano, consolidando su perfil como uno de los caninos más preparados del país.

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El trabajo de Dastan en Cali implica recorrer puntos críticos junto a su guía, donde el colapso de edificaciones complica la tarea de los rescatistas humanos. Gracias a su olfato, puede identificar señales de personas atrapadas bajo escombros, permitiendo que los equipos humanos concentren sus esfuerzos en lugares con mayor probabilidad de éxito.

Gasper: resiliencia y ejemplo de superación

Junto a Dastan trabaja Gasper, otro pastor belga malinois que forma parte del grupo Brae del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Gasper no solo destaca por su capacidad olfativa y entrenamiento, sino también por su propia historia de supervivencia. Su primera misión internacional fue junio de este año en Venezuela.

Gasper, integrante del equipo BRAE, volvió a protagonizar una misión de rescate, esta vez en Cali, luego de haber sido buscado por su propio equipo en 2021 - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá
Gasper, integrante del equipo BRAE, volvió a protagonizar una misión de rescate, esta vez en Cali, luego de haber sido buscado por su propio equipo en 2021 - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

En 2021, durante una misión en el Cerro de Guadalupe en Bogotá, Gasper desapareció mientras apoyaba la búsqueda de una familia extraviada en una zona boscosa. La noticia movilizó a equipos de rescate y voluntarios, quienes durante tres días participaron en la búsqueda del canino. Finalmente, Gasper apareció por sus propios medios en la Escuela de Ingenieros Militares, donde fue reconocido y acogido antes de regresar con su equipo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, resaltó la labor de Gasper compartiendo una imagen del canino en plena acción en Cali. Este gesto simboliza la importancia que las autoridades otorgan al trabajo de los perros rescatistas durante las emergencias.

Caninos al servicio de la emergencia nacional

Los perros de búsqueda y rescate, como Dastan y Gasper, han recibido un entrenamiento específico que les permite desplazarse con seguridad por escenarios complejos y detectar señales humanas donde la tecnología o el ojo humano no llegan. Estos animales trabajan siempre junto a sus guías, formando binomios que se convierten en el primer filtro para orientar a los equipos de rescate.

Seis binomios caninos del Ejército Nacional, entre ellos Urko, Perla y Nala, despliegan sus capacidades operativas en Cali, Quibdó y Pereira para apoyar la búsqueda de personas atrapadas tras el terremoto - crédito jefatura de Ingenieros Militares Ejército Nacional
Seis binomios caninos del Ejército Nacional, entre ellos Urko, Perla y Nala, despliegan sus capacidades operativas en Cali, Quibdó y Pereira para apoyar la búsqueda de personas atrapadas tras el terremoto - crédito jefatura de Ingenieros Militares Ejército Nacional

La labor de los caninos no se limita a caminar entre escombros. Gracias a su olfato privilegiado, reconocen indicios de presencia humana incluso cuando las personas se encuentran ocultas bajo materiales pesados o en espacios reducidos. En situaciones de emergencia, su intervención resulta insustituible para agilizar el rastreo y aumentar las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

Otros equipos caninos en acción

El despliegue en Cali no es el único que involucra a perros entrenados. Las Fuerzas Militares, a través de la jefatura de Ingenieros Militares, han presentado a seis binomios caninos que operan en los puntos más afectados del país: Quibdó, Cali y Pereira. Entre ellos figuran Urko, Perla, Júpiter, Polo, Urbi y Nala, quienes junto a sus guías militares trabajan para apoyar la ubicación de personas atrapadas.

La unidad de Ingenieros Militares ha subrayado en redes sociales: “Detrás de cada búsqueda hay una familia que espera. Y ellos, junto a nuestros soldados, no pararán de buscar”. Este compromiso reafirma el papel esencial de los caninos durante las tragedias.

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