Paloma Valencia quedó muy preocupada tras estudiar el nuevo código electoral, “pretende revivir temas que hundimos en el Congreso”

La congresista del Centro Democrático cuestionó el nuevo código electoral. Foto: Colprensa

La senadora Paloma Valencia, quien hace parte de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, se refirió al reciente nuevo código electoral presentado con un mensaje de urgencia para que este pueda ser sancionado lo antes posible; incluso se espera que este ya esté aprobado para las elecciones regionales del 2023. La congresista del Centro Democrático se mostró muy preocupada tras realizar el estudio de este.

Es importante señalar que esta reforma al código electoral ya había sido aprobada por el Congreso de la República en 2020 bajo el gobierno del expresidente Iván Duque, sin embargo, fue rechazada por la Corte Constitucional debido a que una Ley Estatutaria no podía aprobarse durante sesiones extraordinarias y de manera virtual, porque en aquel entonces los congresistas se encontraban en casa debido a la pandemia de COVID-19.

Ahora y de acuerdo con lo mencionado por el presidente del Senador de la República de Colombia, Roy Barreras, esta reforma irá con un mensaje de urgencia ya que es una prioridad para el Gobierno de Gustavo Petro, “modernizar el sistema electoral colombiano”. La senadora Paloma Valencia manifestó que ya se encontraba estudiando el que sería el nuevo código electoral y destacó varios puntos de este.

También puede leer: Centro Democrático continúa su arremetida contra la Comisión de la Verdad: “Muy grave presumir que las FF.AA. son responsables de la violencia”

“Estoy iniciando el estudio del nuevo código electoral y quedo muy preocupada. Si bien no toca periodos electorales; si pretende revivir temas que hundimos en el Congreso: Voto electrónico, Voto anticipado, Capacidad de suspender elecciones, Los hallazgos de auditorías son opcionales”, aseguró la congresista del Centro Democrático en su cuenta oficial de Twitter.

Además la senadora afirmó en sus redes sociales que este nuevo código electoral significará, “Más burocracia, Nuevas tecnologías como las que fracasaron en las elecciones pasadas escogida por el registrador con contratos secretos protegidos por seguridad nacional. Más plata, mucha más plata”.

Esto le puede interesar: Miguel Uribe y su dura advertencia a los colombianos: “El recibo de gas llegará por lo menos cinco veces más costoso”

Por otra parte otro de los representantes de la oposición, el excandidato Enrique Gómez, también se refirió hace algunos días al nuevo código electoral y señaló que, “Una de las cosas que se debería acabar del CNE es la dualidad porque tiene funciones procedimentales, de vigilancia y control, además tiene función jurisdiccional. Eso siempre ha sido un sancocho con una contradicción inherente que busca hacer todo. #CódigoElectoral”.

El líder del Movimiento de Salvación Nacional agregó que, “Voto obligatorio: Es un mecanismo poco utilizado y la democracia funciona por medio de la cultura, no si la ley lo ordena. La gente no participa porque no valora las instituciones y por supuesto no cree en el Estado”.

Y si lee esto: Paloma Valencia aseguró que abrir la frontera con Venezuela no debería significar ser amigo de un dictador

Otra de las voces políticas que se refirió al código electoral fue el senador Humberto de la Calle, quien manifestó que el “Inconveniente” de la presentación precipitada del nuevo código electoral es que esta se realizó “sin definir primero arquitectura y sistema electoral. No es buena idea empezar por el vagón de cola sin definir la locomotora. El código anticipado puede nacer muerto”.

Y luego aseveró que el Gobierno de Gustavo Petro, “lo está haciendo al revés. Primero se debe arreglar la arquitectura del sistema electoral a partir de la Reforma Institucional y luego podemos hablar de un nuevo Código Electoral. Se debe arreglar primero la locomotora, no empezar por el vagón”.

SEGUIR LEYENDO: