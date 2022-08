María Fernanda Cabal reiteró su cariño por Miguel Polo Polo: “No importa que uno sea sugar mommy”

Los congresistas Mafe Cabal y Miguel Polo Polo posan en la plenaria del Senado. Foto tomada del Twitter de María Fernanda Cabal.

La reconocida senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló sobre su relación personal con el ahora representante a la Cámara por la comunidad afro, Miguel Polo Polo, de quien no dudó en elogiarlo y hablar del cariño que le siente.

Cabal estuvo en un programa radial de la emisora Tropicana y allí habló sin tapujos y sin las presiones de una entrevista seria como las que suele tener para hablar como política. Esta vez se enfrentó a las bromas y preguntas incómodas que le hicieron en una dinámica diferente.

Una de las preguntas más sonadas, fue sobre Miguel Polo Polo, de quien han dicho que es su mayor patrocinadora para que llegara a la política, a lo cual respondió: “Polo Polo es un muchacho de origen humilde de Tolú, llegar con redes sociales denunciando corrupción muy valiente, muy inteligente ese muchacho. Yo lo quiero mucho”.

La congresista aseguró que el tulueño llegó por sus propios esfuerzos a la política colombiana, resaltando que al contrario de ella, pues reconoció que fue por el expresidente Álvaro Uribe que llegó al congreso, aunque ahora ya cuenta con sus propios votos:

“Qué lambetas va a ser Polo, porque la dificultad en este país es poder acceder a algo que es casi imposible. Yo llegué al Congreso por Uribe, sino no llego, la primera y la segunda vez. Ya tengo votos propios, pero sino es por Uribe no llego”

Luego le preguntaron por los comentarios que han suscitado alrededor de una supuesta relación amorosa, culpando a sus opositores de “sexualizarlo todo”, aunque al final, cerró su respuesta con una confusa frase: “Los mamertos que siempre sexualizan todas las relaciones, porque todo es una obsesión. Entonces ponían a polo como si fuera amante mío, eso no importa que uno sea sugar mommy”.

A los dos congresistas se les ha visto compartir en diferentes ocasiones en espacios distantes a la política, algunas fotos se han visto en redes sociales en donde ambos departen en Santa Marta y ahora los dos se encuentran en las plenarias, demostrándose cariño, incluso con la senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrática.

Polo Polo ahora en su posición de representante a la Cámara, es uno de los opositores más acérrimos del gobierno Petro, pues constantemente se ha manifestado ante algunas propuestas que se adelantan en el congreso, tales como la intención de gravar los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucarada, para lo cual comentó: “Señor Petro, los colombianos no necesitamos que usted nos diga qué es dañino o no a la hora de comer. Esa NO es su función ni la del Estado. Usted llegó fue para generar las condiciones de empleo y seguridad, no para ser nuestro nutricionista. No se meta en nuestras vidas y bolsillo”.

Incluso recientemente habló sobre el retiro de Colombia en el Consenso de Ginebra, argumentando su prioridad por la vida: “El país “potencia mundial de la vida”, según Petro. Hoy se retira de la Declaración del Consenso de Ginebra que luchaba contra el aborto. El país de la vida donde matan bebés en el vientre… aberrante”, anotó en el Twitter.

