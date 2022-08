“¿Por qué las iglesias pueden cobrar diezmo pero el Estado no puede hacer lo mismo con ellas”: Gustavo Bolívar defendió la iniciativa

El congresista del Pacto Histórico explicó de que se trata el proyecto de pago por sesión. Foto: Colprensa

El senador Gustavo Bolívar es uno de los grandes representantes del Pacto Histórico y recientemente se refirió a un tema que generó una enorme polémica entre diferentes sectores políticos, el impuesto a las iglesias. El congresista puso como ejemplo el cobro del diezmo que algunas iglesias cobran a sus feligreses y señaló que esto debería ser un gesto de “solidaridad” con los millones de “hijos de Dios” que aguantan hambre en el país.

La congresista Katherine Miranda ha sido una de las grandes representantes políticas que apoya este cobro de impuestos y pese a las críticas que ha recibido por parte de algunos sectores políticos y sociales, sostiene que varias de ellas se están enriqueciendo y en un diálogo con Blu Radio afirmó que por “ley no están pagando impuestos”. Ahora el senador Bolívar también levantó su voz de apoyo a favor de esta contribución por parte de las iglesias.

En sus redes sociales, el senador del Centro Democrático afirmó que, “Para reflexionar. #DiezmoALasIglesias ¿Por qué las iglesias pueden cobrar diezmo a los feligreses pero el Estado no le puede cobrar diezmo a las iglesias?. No pueden seguir enriqueciendo sin un gesto de solidaridad con esos millones de hijos de Dios q aguantan hambre! Coherencia”.

Recientemente la representante a la Cámara por la Alianza Verde, manifestó que su “lucha” para poder poner impuestos a las iglesias es como la “David contra Goliat” y aseguró que muchas personas pueden pensar que es “terca” pero ella lo ve como “perseverancia” con el fin de poder cumplirle al país.

“Yo sé que mi pelea es como la de David contra Goliat. Sin embargo, como presidenta de las comisiones económicas del Congreso daré todo por la eliminación del 4x1000 y los impuestos a las iglesias. ¡Para muchos soy terca, para mi es perseverancia para poder cumplirle a mi país!”, aseguró Katherine Miranda en sus redes sociales.

Este mensaje fue respondido por Gustavo Bolívar quien dio a conocer las razones que según él, han tenido algunos políticos para no implementar estos impuestos. En su cuenta de Twitter afirmó, “no estás sola. Nadie debe estar por encima de la ley. Todos debemos pagar impuestos. Las iglesias no deben ser la excepción. Se han salvado de pagarlos porque a los políticos les da miedo que les retiren el apoyo electoral”.

Recientemente la congresista Katherine Miranda, afirmó que debido a sus intenciones de poner impuestos a las iglesias, ha recibido toda clase de comentarios por parte de las personas. “Atea, Comunista, Diabólica, La lista es larga… Actúo a conciencia, si algunas iglesias se comportan como empresas electorales y amasan riquezas, pues que paguen como cualquier otra empresa. Eso se llama justicia y equidad tributaria.”

En su charla con Blu Radio, la representante a la Cámara afirmó que “Hoy voy a recibir en el Congreso de la República firmas de más de 100.000 ciudadanos pidiendo que haya un impuesto (a las iglesias). La mayoría de iglesias tiene función social importante, pero hay algunas que no. Se están enriqueciendo y por ley no están pagando impuestos”.

Además la congresista de la Alianza Verde agregó que, “esta plata no tiene trazabilidad, pero adicionalmente no se está reinvirtiendo en función social, que es el espíritu de las asociaciones sin ánimo de lucro”.

