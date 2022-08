Con la reforma tributaria se acabarían los regalos tributarios, aseguró el director de la DIAN

Foto de archivo. Fachada del edificio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Bogotá, Colombia, 10 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

Este martes en el primer debate del trámite formal del proyecto de reforma tributaria en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República. El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, aseguró que los días sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) se acabarán y advirtió que el proyecto de ley pretende perseguir a los evasores de impuestos.

“Inmediatamente se acabarán este tipo de regalos tributarios. Esa es la propuesta y creo que no hay resistencias frente a ellas”, mencionó Reyes en diálogos para el diario El Colombiano.

Además, el funcionario agregó que “lo que se estima es que la evasión está entre $40 y $80 billones al año. Si los de más altos ingresos están contribuyendo más, también tenemos que garantizar que recaudemos esos dineros que se evaden”.

“El 50% de colombianos que están en la informalidad, con ingresos de menos del salario mínimo, no deben pagar más impuestos. Con los asalariados formales, que son el 49%, no hay estrategias tributarias sofisticadas para ellos. Y la evasión está en el 1% restante, es decir los de más altos ingresos. Muchos de los aquí presentes estamos en este grupo y están los accionistas de grandes empresas que no se ponen a jugar con la contabilidad y aprovechan los beneficios de manera legal”, explicó el director de la DIAN.

En este sentido, Luis Carlos Reyes detalló que la gran evasión está, “en ese 1%. Por ejemplo, hay muchos profesionales independientes, por decir algo un médico especialista, que pide todos sus pagos en efectivo, un consultor o un comerciante, que hacen parte de esa capa que con pagos efectivos no tienen que declarar estos ingresos a la autoridad tributaria y es ahí donde estamos pidiendo facultades extraordinarias al presidente para ampliar la planta, modernizar tecnológicamente, y lograr una transformación cultural en el país, que es tan importante como las demás medidas”.

Cabe mencionar que, aunque en 2019 el Gobierno de Iván Duque, el director de la DIAN se refirió sobre las inversiones por más de US$500 millones para modernizar la institución. La tarea aún está en ejecución, por esto se deberá invertir otro monto importante de recursos.

Por su parte, el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, asegura que son múltiples los casos de empresas que adquieren apartamentos, y hacen compras suntuosas en las que usan el NIT (Número de Identificación Tributaria), para que no figuren a nombre de una persona natural, y evitar el pago de impuestos.

“Adicionalmente, hay una gran parte de tierras, fincas de recreo, que aunque con esta reforma tributaria no las vamos a alcanzar, con el catastro multipropósito aspiramos a que muchos de esos predios paguen”, detalló el funcionario.

Asimismo, Guevara habló sobre la eliminación de los Días sin IVA, “esa es la propuesta y creo que no hay resistencias frente a ellas”, afirmó.

Por otro lado, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, indicó cuáles son las claves principales del texto del proyecto, indicó que la primera es el impuesto de renta a personas naturales con ingresos superiores a 10 millones de pesos, que tendrá un impacto en el 2.4 % de la población adulta del país. Seguido, el impuesto al patrimonio, el cual será permanente para capitales superiores a los 3.000 millones de pesos líquidos, así como el plan contra la evasión de impuestos y el impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro.

El ministro afirmó que se limitarán los beneficios tributarios y se mantendrá el impuesto a las bebidas azucaradas, alimentos procesados y a las pensiones superiores a los 10 millones de pesos.

