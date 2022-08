She Past Away confirma presentación en Colombia

El dúo turco de darkwave se presentará en la sala The Bonfire de Bogotá el próximo 13 de octubre

Uno de los grupos más reconocidos en el panorama del post-punk y el darkwave a nivel internacional, She Past Away, confirma nueva gira por Sudamérica y Colombia será el primer destino de la misma

El 13 de octubre en Bogotá, en la sala The Bonfire, dará inicio una gira en la que los fans en toda Sudamérica estarán ante una nueva oportunidad de vibrar con la energía siniestra y bailable proyectada por este dúo. No llegan presentando nuevo material, y tal parece que desde el regreso a la normalidad tras superar lo peor de la pandemia de covid-19 se han centrado en recuperar el tiempo perdido tocando en vivo tanto como les sea posible.

Cabe recordar que esta no es la primera visita de los turcos a nuestro país. Ya en 2019 She Past Away se presentó en Asilo Bar, en un show donde unas 500 personas hicieron de esa noche una de las más legendarias del underground bogotano en los últimos tiempos.

La noche del 13 de octubre en The Bonfire promete estar a la misma altura de aquella de 2019, pues acompañando a She Past Away estarán la DJ norteamericana Surfer Rosa, y una agrupación colombiana, Los Malkavian, como acto de apertura.

Las boletas pueden conseguirse a través de eTicketa Blanca, a través de los puntos de venta físicos que aparecen indicados en su página web.

Fechas de la gira latinoamericana de She Past Away, que incluye a Chile, Argentina y Brasil

Darkwave desde Turquía para el mundo

Siendo el darkwave un movimiento musical donde el bajo perfil y su distanciamiento de las tendencias musicales dominantes son como medallas de guerra que todos sus miembros portan con orgullo, She Past Away es la continuación de esa historia. Cuando el grupo se creó en 2006 por Volkan Caner (vocalista y guitarrista) e İdris Akbulut (bajista) en la localidad turca de Bursa, la inspiración de todas las leyendas del gótico que los precedieron como The Cure, Joy Division, Depeche Mode, Clan of Xymox, D.A.F., o Sisters Of Mercy, marcaron la ruta a seguir desde entonces y hasta hoy, incluso tras la partida de Akbulut en 2015 que le abrió paso a Doruk Öztürkcan para encargarse de los teclados y las cajas de ritmos.

En esa ruta transitada por She Past Away predominan los sintetizadores graves, las guitarras envolventes y tétricas, y un bajo profundo y grueso. Todo eso sirve de fondo para que la melancólica voz y presencia escénica de Caner definan tanto el sonido de sus tres álbumes de estudio, como esa energía tan especial de sus directos que oscila entre la intimidad y la adrenalina.

La discografía de She Past Away la conforman a la fecha tres álbumes de estudio: ‘Belirdi Gece’ de 2012, ‘Narin Yalnızlık’ de 2015, y ‘Disko Anksiyete’ de 2019. Incluye un EP, ‘Kasvetli Kutlama’ de 2010, y un álbum de remezclas, ‘X’ de 2020. En todos ellos se percibe esa tendencia a ir de los ritmos más bailables y potentes a los pasajes más calmados y melódicos con absoluta naturalidad.

Su participación discográfica más reciente tuvo lugar en 2021, cuando colaboraron con los franceses Perturbator en el álbum de ese año ‘Lustful Sacraments’ para la canción ‘Excess’.

