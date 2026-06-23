“Cuando les da la gana”: Bolívar defiende esperar escrutinio antes de reconocer triunfo de De La Espriella

- crédito Departamento de Prosperidad Social/Reuters

Gustavo Bolívar explicó por qué sectores del petrismo aún no reconocen el triunfo de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales del 21 de junio, en las que Iván Cepeda quedó por debajo en el preconteo. Mientras avanza el escrutinio, el exsenador dijo que prefiere actuar con prudencia y cuestionó el peso político y mediático que se le ha dado al preconteo.

La información publicada por Revista Semana señala que Bolívar se pronunció este lunes a través de su cuenta en X, en medio de las dudas expresadas desde el petrismo sobre los resultados electorales. El exsenador petrista afirmó que decidió responder una de las preguntas que más le han hecho: por qué no reconocen aún el resultado del preconteo.

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Bolívar organizó su respuesta en cuatro puntos principales para explicar la posición de ese sector político. En el primero, preguntó para qué existe el escrutinio si el preconteo realizado por la firma Thomas Greg and Sons se toma como resultado oficial. Con esa frase, insistió en que el conteo preliminar no puede reemplazar el proceso legal de verificación previsto para las elecciones.

Gustavo Bolívar, exsenador de la república - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Bolívar cuestiona el preconteo

En su segundo punto, el exsenador sostuvo que el preconteo es imperfecto y que, según su criterio, puede prestarse para irregularidades. Recordó casos anteriores en los que, según dijo, el escrutinio modificó resultados que habían sido presentados inicialmente.

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Desde sus redes sociales, el excongresista respondió a dudas sobre un eventual fraude y defendió que el conteo preliminar es solo informativo, mientras la verificación final define el resultado legal - crédito Gustavo Bolívar/X

“El famoso preconteo es informativo y, cuando les da la gana, acomodado. No tiene efectos legales”, escribió Bolívar en X. También mencionó que en 2022 el Pacto Histórico recuperó curules durante el escrutinio, argumento con el que defendió la necesidad de esperar el resultado oficial de las autoridades electorales.

El exsenador también afirmó que nunca se había presentado un resultado presidencial tan ajustado en Colombia. Según su mensaje, la diferencia entre De La Espriella e Iván Cepeda fue menor a un punto porcentual, razón por la cual considera que el proceso debe manejarse con cautela.

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Bolívar planteó que si Cepeda estuviera por encima de De La Espriella por una diferencia similar, la campaña contraria tampoco habría reconocido el resultado de inmediato. Con ese argumento, buscó justificar la posición de quienes piden esperar el avance completo del escrutinio antes de aceptar la derrota.

Advierte riesgo de crisis política

En su cuarto punto, Bolívar habló del escenario hipotético en el que el escrutinio pudiera cambiar el número de votos entre los candidatos. Según dijo, sería problemático que el país asumiera como definitivo un resultado preliminar y luego el conteo oficial modificara la diferencia.

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El exsenador advirtió que una situación de ese tipo podría provocar una crisis política, social y de orden público. También señaló que el sistema electoral quedaría deslegitimado si un candidato proclamado en el preconteo no aceptara después un resultado distinto al divulgado inicialmente.

Gustavo Bolívar - crédito Colprensa/@delaespriella_style/Instagram

Por esa razón, Bolívar sostuvo que lo mejor es esperar. Para él, el preconteo no debería tener el peso político que, según afirma, le han dado los medios de comunicación. En su mensaje, aseguró que ese mecanismo tiene un efecto psicológico sobre la ciudadanía.

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“El preconteo no debería existir”, afirmó, al cuestionar que se le dé un valor vinculante a un dato que, según su postura, solo es informativo, preliminar y temporal. Bolívar sostuvo que aceptar ese resultado sin esperar el escrutinio puede cerrar la discusión pública antes de que concluya el proceso oficial.

Con su pronunciamiento, el exsenador pidió prudencia al petrismo y defendió la espera total del escrutinio como único resultado con efectos legales. Mientras tanto, la victoria de De La Espriella sigue siendo públicamente celebrada por sus seguidores y cuestionada por sectores cercanos a la campaña de Cepeda.

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