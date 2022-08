Luis Olmedo Martínez es el nuevo director de parques naturales

La ministra Susana Muhamad, presento al nuevo director, responsable de evitar la deforestación en los parques naturales Foto Vía @@MinAmbienteCo

El actual gobierno de Colombia sigue dando a conocer los nombres de los responsables que ocuparán cargos públicos en el país. En esta oportunidad y a través de un tweet la ministra de Ambiente, Susanna Muhamad, dio a conocer la posesión de Luis Olmedo Martínez como el nuevo director de Parques Nacionales Naturales (PNN).

Luis Olmedo Martínez es ingeniero industrial con Maestría en Ambiente y Desarrollo, ha sido director del Jardín Botánico de Bogotá, además de ser asesor para organismos como las Naciones Unidas y la Unión Europea. El egresado de la universidad Nacional, de la sede de Manizales, ha desempañado otras labores, entre ellas la docencia y como asesor de la Comisión de la Verdad.

Cabe resaltar que este cargo venía siendo ejercido por Pedro Molano, en esta oportunidad Olmedo deberá emplear estrategias que logren reducir de manera creciente la deforestación en los PNN, siendo este uno de las problemáticas más rigurosas en el cargo.

De esta manera se dio a conocer el nuevo responsable de la dirección de parques Foto: Vía @MinAmbieteco

Por otro lado, durante el transcurso del 2021 se evidenció que en Colombia se perdieron 174.103 hectáreas de bosque, 1.5 % más que en el 2020. Con base a esto, en solo 25 municipios de la nación se concentraron 75 % de la desforestación.

Según datos aportados por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, durante el periodo 2018 a 2022, el 14 % de la deforestación de la Amazonia se concretó en los parques La Macarena, Picachos, Chiribiquete, Tinigua, Reserva Nunak y la Playa.

Con relación a esto, la ministra de Ambiente, Susanna Muhamad, sostuvo una entrevista con El País donde señaló lo que más le preocupa del saliente gobierno de Iván Duque frente al tema de Operación Artemisa (operaciones militares para frenar la deforestación)

“Ha generado mucha tensión social y política en los territorios donde se ha aplicado. Artemisa deja estigamatizado al sector ambiental frente a las comunidades, porque es una lógica de militarización de la conservación”, recalcó la ministra de Ambiente.

Además, Susanna Muhamad se ha centrado sobre las estrategias que debe abordar el gobierno colombiano, con el objeto de evitar y mitigar la deforestación en el territorio, según la ministra, el principal eje de acción es implementar el acuerdo de paz (del 2016).

“Tenemos que llegar integralmente con todo el Estado a respaldar a las comunidades campesinas que hoy son utilizadas en masivas operaciones de deforestación. Eso pasa por la reforma rural integral, el punto uno del acuerdo de paz: titulación de las tierras para esas comunidades, obviamente no en las zonas sensibles ecológicamente ni en los parque nacionales” resaltó la ministra.

De igual forma, señaló que se necesitan acuerdos sociales de fondo, garantías que posibiliten vivir en mejores condiciones, lo que implica generar un uso sostenible de los bosques y que las comunidades puedan ser beneficiadas de la conservación en términos proactivos en el turismo sostenible y ecológico, de aprovechamiento forestal sostenible.

Asimismo, durante la entrevista se trajo a colación sobre la problemática que existe en el país acerca del peligro que corren los defensores del medio ambiente, a lo que la ministra se refirió a este tema, que se deben generar garantías de participación democrática.

“Si el estado no responde a las consultas populares, no respeta la consulta previa, no tiene mecanismos de diálogos democráticos con estos liderazgos en zonas donde hay mucha violencia, pues estos liderazgos terminan estigmatizados, solos, aislados y en peligro”, señaló Susanna Muhamad .

Por otra parte, la ministra añadió que “un punto fundamental es aprobar el Acuerdo Escazú, que pone todo esto en el marco de los derechos humanos. Nos da un marco para reformas legales, para garantizar la participación de las comunidades para el licenciamiento ambiental. También queremos lanzar un plan integral de protección a liderazgos sociales, que tiene que ser transversal al Gobierno”.

