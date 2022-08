Armando Benedetti denuncia que el ICBF fue “robado por la anterior directora”

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, afirmó que Lina Arbeláez se "robó" el ICBF antes de abandonar su cargo como directora de esta entidad. Foto: Colprensa

A través de su cuenta de Twitter, el ahora embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se despachó nuevamente contra el Gobierno anterior, concretamente, con la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Lina Arbeláez. Según el exsenador, la funcionaria se habría “robado” la entidad en el ejercicio de sus funciones.

“ICBF fue robado por la anterior directora. Lo vengo denunciando hace más de dos años. Hoy gracias al PH se sabe toda la verdad!”, indicó Benedetti en un trino compartido en su cuenta oficial en la noche del lunes 22 de agosto. Vale indicar que desde hace varios días hay polémica con respecto al presupuesto entregado para la institución que vela por la protección de niños y niñas en el país.

Gustavo Martínez, director encargado de la entidad, indicó que el Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Iván Duque no aprobó el presupuesto solicitado para los próximos cuatro años. De 8.9 billones de pesos solicitados, les fueron asignados 8.5 billones, representando un déficit de 6.5 %. Esta falta de dinero contemplado en el presupuesto para el próximo año impediría cumplir el objetivo de ampliar la cobertura en algunas zonas del país, y tampoco se podría asegurar la operación en otras.

Sumado a eso, en la Comisión Séptima del Senado de la República se evidenció la crisis financiera que atraviesa el ICBF, poniendo en riesgo el pleno funcionamiento de algunos programas sociales que benefician a menores de edad, especialmente en zonas apartadas. En audiencia ante el Legislativo, Martínez mencionó las trabas que tendrían algunos proyectos.

“Tenemos una dificultad en primera infancia, lo primero es que el instituto debería hacer la reposición de las unidades de servicio, todo el mobiliario, electrodomésticos, que deberían tener un tiempo limitado para poder renovarlos. Esto genera una dificultad porque nos toca alargar la vida útil de todos los elementos si no podemos tener el presupuesto completo”, sostuvo Martínez en el Senado. De allí surgió la denuncia de Benedetti que, horas más tarde, fue contestada por la exdirectora de esta cartera.

Arbeláez precisó también a través de un trino que emprenderá acciones legales contra el actual embajador, añadiendo que ese tuit hace parte de una “persecución política” machista en su contra.

“Ante evidente persecución política, ataques infames y misóginos por parte de Armando Benedetti, he dado poder a mis abogados para iniciar acciones judiciales pertinentes, confío plenamente en la justicia”, indicó Arbeláez, cuya cuenta de Twitter tiene las publicaciones protegidas.

Cabe indicar que este no es el único señalamiento de Benedetti en contra de la exfuncionaria de Bienestar Familiar. En enero de 2021 cuestionó si había corrupción en esta entidad y si la exdirectora tendría algún vínculo con este entramado: “Hay corrupción en el ICBF. ¿Lina Arbeláez es cómplice? He advertido sobre presuntos casos de corrupción y la Contraloría me ha dado la razón. En las últimas licitaciones no hubo transparencia, sacaron a los de mayor experiencia sin justificación. ¿Metieron a los amigos de Lina?”, redactó el diplomático.

Cabe anotar que de acuerdo con el director encargado del ICBF, los efectos de la falta de recursos se verían en 20 días que no podría brindarse atención en servicios comunitarios, afectando a 595.000 niños en todo el país.

“El ICBF tiene un mínimo de 200 días de atención, aunque hay compromisos que deberían seguir”, explicó ante el Senado.

