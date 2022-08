Yeison Jiménez confiesa cuál ha sido el mejor y peor concierto en su carrera

Yeison Jiménez, cantante de música popular. Foto: Instagram @yeison_jimenez

“El otro día les dije que me preguntaran qué prefería, aquí les contesto algunas. ¡Pilas pues pa’ que me conozcan más!”, fue lo redactado por Yeison Jiménez en su perfil de Instagram el pasado viernes 19 de agosto, tras publicar un video en el que daba respuesta a uno que otro interrogante que le fue planteado por parte de sus fanáticos.

De este modo, entre la gran variedad de preguntas que seguramente le llegaron a la mencionada red social, el cantante de música popular seleccionó algunas para contestar. Fue así como un par de usuarios manifestaron su curiosidad por saber: “¿Cuál ha sido el mejor concierto que más recuerda?” y “¿Cual ha sido el peor concierto?”.

Y, aparentemente el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ tuvo muy claras sus respuestas. En primer lugar, en la categoría de su concierto más memorable tiene uno que recientemente ofreció en Florencia, Caquetá.

“Hay muchos, pero ahora último hicimos uno donde la gente se mojó demasiado, que no se fueron: Florencia, Caquetá. Qué locura, gracias a la gente del Caquetá, seis de la mañana y cantando conmigo, por eso me amanecí también cantándoles, yo dije: Si la gente se mojó, yo también canto lo que sea, hasta que me baje la policía”.

Pero por otro lado, también tiene tatuado en su mente al concierto menos exitoso que ha tenido hasta el momento: uno que desarrolló durante la Feria de Manizales, empero, el cantante no especificó el año en el que dio tal show que, aunque tenía sus expectativas bastante altas, no salió como quería.

“Uno que hicimos en la Feria de Manizales, en el estadio, que quería que fuera el mejor concierto de mi vida y lastimosamente nada nos funcionó, nada, fue un fiasco. Hace muchos años, pero fue un fiasco. Ese concierto me dolió mucho porque preciso del que más esperaba, no se pudo”, expresó.

Vale recordar que, Yeison Jiménez nació en Manzanares, Caldas. Empero, vivió durante un tiempo en la capital caldense.

En otros temas, después de todo la propuesta del cantante popular a su público era contestar a preguntas de “qué prefiere”, en ese sentido alguien le interrogó por “¿Cómo prefire pasar un viernes?” y, aunque al artista le gusta viajar en familia, por el momento prefere trabajar como lo ha venido haciendo tradicionalmente los viernes “porque el trabajo es una gran bendición”, resaltó sobre el tema.

Entre las ocupaciones musicales actuales del artista de música popular, este fin de semana del 19 y 20 de agosto le figuró la realización de un par de conciertos en Canadá, más específicamente en Toronto y Montreal.

Yeison Jiménez le cumplió el sueño a una pequeña fanática que quería conocerlo:

Como cantante son muchos los públicos, generaciones, culturas a las que se logra impactar. En el caso de Yeison Jiménez, por ejemplo, entre sus grandes fanáticas está Alejandra Muñoz Triana, una pequeña de ocho años de edad que padece leucemia y que, por abril pasado, pudo tener frente a frente al intérprete de música popular.

Entonces, el domingo 10 de abril el artista caldense publicó un video en el que se le ve junto a Alejandra en el hospital. Allí, sentada junto a su ídolo musical, la pequeña le hace la solitud de entonar ‘El mejor caballo’, tema que el nacido en Manzanares sacó al mercado en el año 2018. Por supuesto, Jiménez hace caso de su pedido y comienza a cantar, pero la pequeña opta por acompañarlo en la interpretación. Aquí el video del momento:

