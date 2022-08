Micronegocios en Colombia, entre el acceso a créditos y la no declaración de impuestos

Esta es una modalidad de financiamiento que se caracteriza por prestar al empresario cantidades pequeñas de capital para impulsar proyectos productivos en los distintos sectores de la economía. FOTO: BANCÓLDEX

En Colombia, más de 5.7 millones de micronegocios generaron 7,7 millones de empleos en el 2021, lo que equivale al 35 % de la población ocupada del país y ganancias de 55 billones de pesos, lo que ratificó su importancia estratégica en el desarrollo económico del país. Diariamente se crean 838 micronegocios en el país, según las últimas cifras del Registro Único Empresarial y Social (Rues).

De total de micronegocios, 4 millones se encuentran en cabeceras municipales y 1.7 millones en centros poblados y rurales dispersos. A pesar de conformar una parte importante del sector empresarial, los microempresarios todavía tienen retos, como superar la informalidad.

No obstante, según el Dane, el 64 % no lleva registro contable y, en el último año, el 20 % no declaró impuestos, lo cual dificulta su acceso al sistema financiero, pese a la alta demanda y potencial de crédito que tiene el sector.

“Entendiendo las necesidades y los retos del sector microempresarial, hemos generado instrumentos de financiación en condiciones favorables para este, facilitado el acceso a crédito a cerca de 200.000 microempresas con desembolsos por cerca de 2 billones de pesos en los dos últimos años. De estos, 674.000 millones de pesos fueron destinados a 101.000 mujeres microempresarias, equivalente al 52 % de los beneficiarios totales,” mencionó el presidente del Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancóldex), Javier Díaz Fajardo.

Hoy, la industria del microcrédito se constituye como una herramienta de gran relevancia para el sector económico, al ser la principal fuente de financiamiento para las microempresas.

En el último año, la cartera de microcrédito en Colombia llegó a 16,3 billones de pesos (33 % en municipios rurales), con más de 1.7 millones de clientes y con un crédito promedio de 5,1 millones de pesos, según cifras de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas).

Por su parte, Bancóldex también reportó que incrementó la atención a microempresas de 2,7 billones de pesos a 3,9 billones de pesos en el cuatrienio actual, registrando así un incremento del 44 %, llegado a 1.115 municipios y a los 32 departamentos del país.

Asimismo, la entidad mencionó que complementó la oferta crediticia con “Neocrédito, microcrédito en un solo lugar”, una plataforma digital activa, que conecta a los microempresarios formales y no formales con diferentes entidades microfinancieras.

La plataforma en este momento cuenta con más de 2.500 microempresarios registrados en 30 departamentos del país, quienes recibieron desembolsos por 950 millones de pesos. La expectativa es movilizar créditos por 2 billones de pesos a 1 millón de microempresarios en los próximo cinco años.

Números positivos

Los números positivos para los microempresarios del país se dan pese a la pandemia generada por el covid-19 y que hizo que muchos negocios en el país tuvieran que parar, lo que significó uno los escenarios altamente desafiantes que han surgido para el sector productivo.

Bajo esta coyuntura, Bancóldex, en conjunto con el Gobierno Nacional, Alcaldías, Gobernaciones y Cámaras de comercio, informó que se desplegaron todos loss instrumentos de apoyo logrando resultados de financiación con créditos desembolsados por más de 2 billones, a través de 57 líneas de los portafolios Responde (36) y Adelante (21) de orden nacional, regional y sectorial.

“Con estos importantes desembolsos en tiempo récord logramos impactar a más de 100.000 empresas afectadas por la pandemia, el 95 % de ellas son microempresas con lo cual llegamos a los negocios más perjudicados. Con estos resultados nos sentimos motivados para continuar brindando financiación en condiciones favorables para la liquidez y modernización que necesitan las empresas en la pospandemia”, informó Díaz Fajardo.

Dentro de los datos a destacar, la entidad reportó que los territorios más beneficiados fueron Bogotá (29 %), Antioquia (16 %), Valle (12 %), Atlántico (7 %) y Santander (6 %).

Asimismo, el plazo promedio de los créditos fue de 3 años, ajustándose así al ciclo de negocio de las empresas y reflejando un esfuerzo del Banco de flexibilizar las condiciones del crédito.

“Continuaremos desarrollando para las mipymes nuevos instrumentos como la potencialización de las líneas de crédito tradicionales, con la suscripción de nuevos convenios sectoriales y regionales, y nuevos canales altamente innovadores y digitales como apoyo complementario al crédito tradicional. Igualmente, el Banco está profundizando su mandato misional de apoyar la internacionalización de las compañías con el desarrollo de un nuevo portafolio para el comercio exterior”, reportó Bancóldex en su momento.

