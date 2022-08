Director deportivo de Nairo Quintana, se refirió al caso del colombiano: “No sabemos de dónde salió el tramadol que dicen que ingirió”

Nairo Quintana, corredor del Arkea Samsic. Foto: Arkéa-Samsic

El ciclista Nairo Quintana no pasa buenos días a causa de la sanción impuesta por el máximo rector del ciclismo, UCI, por cuenta de habérsele hallado rastros de Tramadol en la sangre en unas muestras tomadas en el pasado Tour de Francia.

Esto conllevó a que Quintana fuera descalificado de la carrera semanas después de terminada y a dos días del arranque de la Vuelta a España, competencia a la que llegaría como uno de los favoritos al título. En un comunicado principalmente Nairo habló de iniciar el proceso de defensa ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte y aunque podía estar en la ronda ibérica, el cafetero prefirió hacerse a un lado y concentrarse directamente en demostrar que desconoce la proveniencia de la sustancia en su cuerpo.

Desde el equipo no quisieron poner un reemplazo para la ronda de tres semanas, dejando claro que no pretenden hacer comentarios al respecto. Sin embargo, según puedo conocer el periodista y comentarista deportivo, Óscar ‘El Profe” Restrepo, el director deportivo del Arkea Samsic, Sebastien Hinault, habló sobre lo que viene pasando con Quintana tras el anuncio de la UCI:

“No tenemos idea de donde salió el tramadol que dicen que ingirió. Es muy poco lo que hay que decir porque seguimos metidos en el problema. Lo lamento por él y por el equipo sin dudas”, dijo el dirigente francés.

La escuadra entendió la decisión de Nairo de no querer estar en la Vuelta a España, diciendo que entre las dos partes tomaron esta determinación. Cabe recordar que el equipo viene teniendo importante rendimiento en las competencias, lo cual lo pone hasta el momento, aún con la pérdida de los puntos del Tour de Francia, como uno de los equipos más opcionados a ascender al World Tour para el 2023.

Quintana había comunicado días antes a la notificación de la UCI que seguiría por 3 temporadas más en la escuadra tras llegar a un acuerdo, acabando así con los rumores de una posible salida hacia otros aires. Algunos medios europeos rumoreaban que podría unirse al Astana de Miguel Ángel López o al UAE Team Emirates de Pogacar.

Nairo sería la carta principal del equipo bretón para la Vuelta a España, pero ahora, tras su ausencia, les tocará dirigir sus intenciones de clasificación general a buscar victorias de etapas con algunos de sus hombres.

Mientras tanto, el laureado pedalista colombiano regresó a Colombia para estar junto a su familia y poder volcar toda su atención para demostrar que no consumió ningún tipo de medicamento que contuviera Tramadol, que aunque no está considerado como una sustancia dopante, la UCI lo argumenta bajo la restricción por cuidado de la salud de los deportistas debido a sus efectos secundarios, lo cual no generó ninguna suspensión ni multa económica, más allá de la pérdida de su sexto puesto en la ronda francesa.

Se espera que pronto Nairo pueda solucionar este traspié que le llega a su carrera deportiva, justo cuando volvía a ser protagonista en la competencia más importante del mundo, el Tour de Francia.

