“Nombrar un exguerillero del M-19 en la Unidad de Protección es una “gran provocación”, señaló el Centro Democrático

Como ha pasado con absolutamente con todos los nombramientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro, el del nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le gustó para nada al Centro Democrático. Se trata de Augusto Rodríguez, a quien el partido uribista señaló con durísimos cuestionamientos.

A través de sus redes sociales, la colectividad dirigida por el investigado expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo que era una supuesta provocación, por parte del Gobierno nacional, de designar a Rodríguez en la entidad que vela por la protección de las personas que requieren seguridad.

Hay que mencionar que el nuevo jefe de la UNP militó durante varios años en el Movimiento 19 de Abril (M19), la guerrilla en la que participó el presidente Petro. Sin embargo, ese grupo subversivo se desarmó y se reintegró a la vida civil. No obstante, al partido citado no le gustó para nada y hasta aseguraron que el nuevo funcionario no les dará garantías a ellos, que son oposición al primer mandatario.

Incluso, aunque el expresidente uribista Iván Duque nombró a varios de sus entonces funcionarios sin tener la experiencia para los cargos, el Centro Democrático olvidó esos descaches del exmandatario y se fueron contra Petro por, supuestamente, nombrar a Rodríguez en esa designación.

“El nombramiento de Augusto Rodríguez, ex-militante del M-19, como director de la UNP es inconveniente. Es una grave provocación y deja una enorme incertidumbre sobre las garantías de seguridad hacia la oposición, además no cuenta con los requerimientos para ejercer el cargo”, señaló el Centro Democrático a través de Twitter.

De ese partido también hubo otras duras reacciones, como la del exprecandidato presidencial Rafael Nieto Loaiza, quien coincidió con su colectividad e hizo duras críticas al nuevo servidor público: “Augusto Rodríguez, M19, en la UNP. Como el de Casanova en la DNI, es una provocación. No da ninguna garantía a los que deben ser protegidos y significa que ponen a los ratones a cuidar el queso. ¡Y los medios que hicieron ruido durante Duque, mudos!”, expresó el uribista.

Otra que también cuestionó ese nombramiento fue la polémica excongresista Margarita Restrepo, quien siguió la línea de cuestionamientos y aseveró: “Reprochable el nombramiento Augusto Rodríguez, ex combatiente del M-19, como nuevo director de la UNP. Causa incertidumbre para los líderes sociales, funcionarios públicos y periodistas que no comulgan con las ideas del nuevo gobierno”, trinó.

Luego de todos estos cuestionamientos, a continuación conozca quién es en realidad Augusto Rodríguez, nuevo director de la entidad que velará por brindar esquemas de seguridad a los ciudadanos y funcionarios públicos, cuyas vidas se encuentren en riesgo.

Rodríguez, que es ingeniero químico, ha estado al lado del presidente Petro desde los años de senador, donde lo apoyó en la investigación que le dio la relevancia nacional a Petro: el debate de la parapolítica. Lo acompañó como un asesor clave para las decisiones y quienes se acercan al presidente, a quien este oye atentamente.

La amistad con Rodríguez empezó en 1996, ya ambos en la vida civil, cuando se encontraron y decidió apoyarlo en sus aspiraciones políticas. Desde ese momento se convirtió en un agudo asesor político y de gobierno, que se encarga de revisar las hojas de vida de quienes se acercan a Petro, autoriza o rechaza reuniones y, como en la Alcaldía de Bogotá, se encarga de que las cosas marchen en el sentido que espera su jefe.

Tal es la confianza, que Rodríguez habría sido uno de los personajes que testificó en la Corte Suprema de Justicia en la investigación por los Petrovideos, en los que se veía a Petro recibiendo fajos de dinero en una bolsa de basura. Afirmó que el dinero era completamente legal y estableció que la grabación databa del 2005 y no del 2009 como señalaban los acusadores.

