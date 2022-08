Mamá de joven asesinado en Sucre denunció que otro de sus hijos casi muere ese mismo día por la Policía

Jóvenes asesinados en Sucre

Desde el triple homicidio de los jóvenes en Sucre, una de las madres de las víctimas denunció que otro de sus hijos, el mismo día del asesinato, también fue víctima de un ataque por parte de las autoridades. Se trata de Luz María Mercado, mamá de Carlos Alberto Ibáñez, quien falleció de manera violenta, presuntamente, en manos del coronel Benjamín Núñez.

“Hubo un allanamiento en mi casa el mismo día en que mataron a Carlos Alberto, dizque buscando el arma. Qué iban a encontrar, si aquí no había nada. A otro hijo mío, que venía de trabajar, como vio tanto personal aquí en la casa, no sabía que estaba pasando, corrió y dos policías que estaban en moto, lo persiguieron. Uno de ellos le pegó un tiro, pero gracias a Dios que la bala no le hizo nada (...) Tienen que investigar bien, los policías dieron los testimonios. Había más policías, porque tenían que ser dos nada más”, dijo en una conversación adelantada con Blu Radio.

“Carlos Alberto era el mayor de mis cinco hijos, tenía 26 años. Él trabajaba como motaxista, llevó una carrera a Chochó, llegó a la casa a traerme la plata para la comida a llevar a otra pasajera. Iba en el camino, se bajó de la moto a ver por qué tenían a los otros”, narró ante esa emisora.

Desde que se conoció el caso de los tres jóvenes asesinados en Chochó, Sucre, las autoridades se encuentran en la búsqueda del coronel Benjamín Núñez, acusado de haberlos asesinado, a sangre fría. Su hermano, abogado de profesión, identificado como Ever Núñez, habló en la mañana de este miércoles con Blu Radio y aseguró que no entiende porque hay solo dos uniformados acusados de estar involucrados en el caso, cuando, según él, son cerca de 30 los integrantes de la institución que habrían participado del crimen.

El coronel no tuvo ningún impedimento para abordar el avión.

Tal y como lo reveló en su charla con Blu Radio, la versión de la culpabilidad de su hermano en el triple homicidio no es creíble. Así mismo, negó que el coronel esté huyendo de las autoridades, resaltó que su hermano se presentará ante la justicia colombiana cuando se le cumplan sus garantías. Dijo que la salida de su hermano del país ocurrió porque, desde antes del homicidio de los tres jóvenes, estaba siendo amenazado de muerte, por lo que decidió irse de Colombia para proteger su vida.

De hecho, en días pasados, se había revelado, por parte de la familia del uniformado, que el Clan del Golfo, supuestamente, estaba ofreciendo 200 millones de pesos por terminar con su vida. Incluso, se reportó que el coronel tuvo que salir huyendo de su hogar, con su esposa e hijos luego de que una granada estallara a tan solo dos cuadras de su casa.

“Él ya ofreció su versión y no está fugado. Cuando tenga las garantías se presentará (…) Él no está huyendo, se está resguardando de una amenaza que tiene la delincuencia contra él. Es información que tiene la inteligencia de la Policía de Sucre desde días antes de que ocurrieran los hechos por los que se le señala hoy”, comentó en su charla con ese medio de comunicación.

Además de la defensa que hizo sobre el nombre de su hermano, manifestó que ya es de conocimiento de la Policía Nacional que más del 50% de sus integrantes que trabajan con su hermano tienen relación con grupos armados al margen de la ley. Agregó que su hermano salió de territorio nacional, además, porque fue suspendido temporalmente de su cargo, y que viajó sin necesidad de pasaportes falsos, como se ha venido diciendo. Según dijo, no habla con su hermano, el coronel, desde hace varias semanas.

El diario El Tiempo, en uno de sus más recientes artículos de investigación, señaló que Benjamín Núñez tomó un vuelo con rumbo a México el pasado 8 de agosto. Es de recordar que la Fiscalía General de la Nación ya abrió la investigación por la muerte de Carlos Ibáñez Mercado, de 26 años, José Carlos Arévalo, de 20, y Jesús David Díaz Monterroza, de 18, quienes fueron detenidos el pasado 25 de julio en un retén de la Policía en el corregimiento de Chochó, Sincelejo, Sucre.

Inicialmente, a las víctimas del homicidio se les señaló de ser sicarios del Clan del Golfo responsables de la muerte del patrullero Diego Ruiz en Sampués, Sucre. Fueron las familias de ellos, sin embargo, los que aclararon que sus hijos no tenían nada que ver con esas actividades criminales. “Cuando veníamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido. Al momento quedamos atónitos, no sabíamos qué hacer ni qué decir”, dijo uno de los patrulleros que salpicó al coronel Núñez en el caso.

Tras conocerse los hechos, se informó que, supuestamente, Núñez había salido del país, desde Cartagena. Desde allí se fue para Panamá en un vuelo de la aerolínea Copa Airlines.





