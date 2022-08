El futbolista colombiano Orlando Berrío regresó de Brasil y es el nuevo jugador de Águilas Doradas

El ex de Atlético Nacional pasó el último tiempo en el fútbol de Brasil, jugando para América Mineiro (Foto: Águilas Doradas).

Esta semana, Águilas Doradas anunció la llegada de Orlando Berrío como nuevo refuerzo del club para el torneo clausura de la Liga Betpaly 2022, proveniente del América Mineiro, en el fútbol de Brasil.

Berrío, de 31 años, retornó al fútbol colombiano luego de haber pasado un tiempo en el exterior, vistiendo las camisetas de Flamengo y el ya citado América Mineiro, y la del Khor Fakkan, en la liga de los Emiratos Árabes Unidos. Entre 2017 y el primer semestre de 2022, consiguió ocho títulos, entre ellos una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Antes de partir al exterior, como jugador de Atlético Nacional, Berrío lo ganó todo. Siete títulos locales y una Copa Libertadores. Vistió las camisetas de Millonarios y Patriotas en el intervalo, entre 2012 y 2013. En total son 16 títulos los que ha conseguido como futbolista profesional y alrededor de 302 partidos disputados, en los que ha conseguido registrar un total de 50 goles y 35 asistencias.

Berrío celebrando un gol ante River Plate de Argentina.

Pese a que se estuvo entrenando con el primer equipo de Atlético Nacional en los últimos días, el club verdolaga no hizo ninguna oferta formal por el jugador. Ante el interés de Águilas Doradas, decidió empacar maletas rumbo a Rionegro. Así lo presentó el club en sus redes sociales:

“Talento Dorado S.A. informa a sus seguidores, medios de comunicación y opinión pública en general que ha vinculado a su plantel profesional para la temporada 2022-II al jugador Orlando Berrío, quien ya se entrena con el grupo principal de Águilas Doradas”, indicó el club mediante un comunicado.

Por su parte, Berrío aprovechó para agradecer al conjunto dirigido por Leonel Álvarez por el recibimiento que le han dado. “Llego con muchas ganas, con muy buena actitud, con un reto personal. Este grupo tiene ganas de conseguir cosas importantes y espero aportar mi granito de arena”, comentó.

El jugador llegó en condición de agente libre y firmó un contrato hasta diciembre de 2023. “Vengo de Brasil, un país que me dio mucho, allá nació mi segunda hija. Con Flamengo pasamos muchos momentos especiales y en América Mineiro fue poco tiempo, pero el grupo humano me recibió muy bien (...) volví a Colombia, a Antioquia que es mi segunda tierra, estar acá me da muchísima alegría y quiero devolverle en el campo el cariño que me ha dado”.

Así pues, Orlando Berrío se convierte en una de las mejores contrataciones en el fútbol colombiano durante este periodo de fichajes. Es un jugador de experiencia con la suficiente habilidad para destacarse en el torneo local. Con él, Águilas Doradas ya suma ocho refuerzos, tras incorporar a los jugadores Francisco Rodríguez, José Contreras, Robinson Flores, Yhormar Hurtado, José Hugo Palacios, Hayen Palacios y Felipe Banguero.

El próximo partido del equipo será ante Patriotas, por la octava jornada del torneo clausura. Oportunidad para que Berrío debute y quizá cumpla con la ley del ex.

En el juego más reciente, los de Leonel Álvarez empataron en su casa ante Millonarios. El equipo del Oriente antioqueño se mostró ordenado en defensa y muy rápido en el ataque, pero no tuvo la contundencia necesaria. El equipo capitalino supo pararse correctamente en el terreno de juego, más allá de la expulsión de Elvis Perlaza al minuto 34′ del encuentro, y consiguió capitalizar un importante 0 - 0, en una plaza difícil como la de Rionegro.

Águilas Doradas se ubica en la decimo séptima casilla de la tabla de posiciones, con 6 puntos, producto de una victoria y dos empates en sus últimos cinco juegos disputados.

