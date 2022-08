María José Pizarro firmó el proyecto de Jota Pe Hernández para reducir el salario de los congresistas, pero denunció matoneo

La congresista finalemente firmó el proyecto de ley de Jota Pe Hernández, Maria José Pizarro Rodríguez. (Colprensa - Álvaro Tavera).

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro no había firmado el proyecto de ley Jonathan Pulido, más conocido en redes sociales como Jota Pe Hernández, que busca reducir el salario de los congresistas y eliminar la prima de servicios. Según ella, no lo había hecho porque no lo había leído. Además, considera que también se deben reducir los salarios de los funcionarios del Estado.

Este martes 16 de agosto, Pizarro finalmente decidió firmar. “Voy a firmar el proyecto de ley independientemente del matoneo al que fuimos sometidas las congresistas, de las tergiversaciones de nuestras palabras. A pesar de todo ello lo voy a firmar por mis convicciones”, dijo.

Además, indicó que apoyará todos los proyectos que tengan iniciativas parecidas. “Si somos congresistas progresistas que compartimos, en teoría, principios, tenemos que tener en cuenta que las formas en la política son importantes”, indicó la senadora. El senador Hernández le contestó que no puede negarle a los medios hacerle veeduría a este y otros proyectos.

“Los medios de comunicación están para eso, para comunicar y que sean ellos los que les digan a los colombianos qué hacemos y qué no hacemos dentro de este Congreso”, dijo Jota Pe.

Previamente, la senadora se había quejado de “chantaje y matoneo” por no querer firmar el proyecto y aseguró, en su momento, que recién lo acababa de conocer como para apresurarse a firmarlo.

“Bajo el matoneo y chantaje ¡no! Entonces, dónde está mi responsabilidad como congresista, firmo cualquier cosa sin leer y sin rigor técnico? Fue hasta ayer en la tarde que conocí y me fue entregado el proyecto de ley para mi revisión; no tengo derecho a opinar o proponer?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Otra senadora que ha generado polémica por no querer firmar el proyecto de ley del influenciador es Clara López, que dio a conocer las razones que le impiden considerar el proyecto que está presentando el congresista Jonathan Pulido y cuál es su gran razón para no firmarlo.

“El método de coacción con amenaza de linchamiento mediático me impide considerar proyecto de ‘Jota Pe’ Hernández que recoge rebaja salarios de congresistas propuesta en proyecto de mi Bancada del Pacto Histórico. La acción política decente es de convicciones no de coacciones”, aseguró la congresista en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, esta declaración por parte de la congresista del Pacto Histórico fue replicada por el senador ‘Jota Pe’ Hernández, quien le mencionó que, “el hecho de que los Colombianos (electores) se enteren de como actuamos los Congresistas (elegidos) no debe considerarse como una amenaza de linchamiento senadora. Desde la primera vez que la invité a unirse, he respetado su decisión de no hacerlo, pero de nuevo la invito”.

Polémica por supuesto plagio fue aclarada

El proyecto de ley de Jota Pe estuvo en el ojo del huracán por cuenta de un supuesto plagio al del senador Gustavo Bolívar para también reducir el salario de los congresistas. Un usuario en Twitter así lo denunció, a lo que Hernández respondió “¿Plagio? Si tienen alguna prueba de plagio, los invito para que las presenten y me denuncien. El senador Gustavo Bolívar se equivocó e hizo afirmaciones erradas de mi proyecto de ley, ojalá rectificara para evitar calumnias de perfiles falsos como este”.

No obstante, el mismo Bolívar salió a aclarar que se trata de proyectos distintos. “Aclaración. El proyecto de rebaja de salarios del senador Jota Pe Hernández difiere del que presentamos con Catherine Juvinao e Iván Cepeda y también del que presentaré mañana sobre pago por sesión. Todos los autores estamos empeñados en apoyarnos mutuamente y en que alguno sea aprobado”, dijo el senador del Pacto Histórico.

