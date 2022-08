Aida Merlano confiesa que su fuga desde el consultorio odontológico se debió a una “cosa de Dios”

En la foto, la excongresista Aida Merlano Rebolledo. REUTERS

Luego de que las cámaras de seguridad de un consultorio odontológico captaran la manera en que la excongresista Aida Merlano se fugó en 2019, muchas incógnitas han surgido, no solo con el plan para su escape, sino porque hasta el momento la información brindada por ella no había sido suficiente.

Ahora, Merlano Rebolledo indicó que el salto que dio desde aquel consultorio fue una “cosa de Dios” y dio a conocer un nuevo relato sobre la forma en que se planeó su fuga sin dejar de lado su sorpresa, pues para ella es inexplicable cómo se ejecutó el plan que actualmente la tiene prófuga de la justicia colombiana y detenida en Venezuela.

De acuerdo con su declaración, el día de los hechos llegó al centro odontológico “y pensaba fugarme, porque el grupo o la organización que se cuadró me dijo que debía tirarme del consultorio privado del doctor Mauricio. Cuando fui al baño y me siguió el señor dragoneante, entendí que por ahí no podía tirarme, porque él me podía ver”.

En desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: