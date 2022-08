Yerry Mina será baja por lesión durante ocho semanas en el Everton de Inglaterra

Yerry Mina será baja por lesión durante ocho semana en el Everton de Inglaterra Soccer Football - Premier League - Everton v Chelsea - Goodison Park, Liverpool, Britain - August 6, 2022 Everton's Yerry Mina receives medical attention after sustaining an injury Action Images via Reuters/Molly Darlington EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

El mismo técnico del Everton FC, Frank Lampard, fue el encargado de informar el tiempo de incapacidad que tendrá Yerry Mina tras la lesión sufrida en la primera fecha de la Premier League donde su equipo enfrentó a Chelsea. En diálogo con los medios de comunicación el defensor colombiano estaría por fuera ocho semanas y no sería necesario recurrir a un intervención quirúrgica en el tobillo para corregir su situación médica.

Mina estuvo en un especialista para determinar el grado de lesión, aunque no fue confirmada que tipo de lesión sufrió se estima que sería un esguince en el tobillo lo cual se podrá recuperar con terapias. Esta obligaría al jugador a perderse la primera convocatoria del entrenador Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la selección Colombia a finales del mes de septiembre ante Guatemala y México.

El regreso del defensor central se daría entre la novena y décima fecha de la Premier League programadas para el 1 y 9 de octubre. Allí sus rivales serían Southampton y Manchester United, respectivamente. Sin embargo, será la recuperación lo que determine el regreso del jugador a los terrenos de juego. Los partidos en los que estaría por fuera Yerry serían:

- Everton vs. Nottingham Forest - 20 de agosto

- Fleetwood vs. Everton - 23 de agosto - Copa de la Liga

- Brentford vs. Everton - 27 de agosto

- Leeds United vs. Everton - 30 de agosto

- Everton vs. Liverpool - 3 de septiembre

- Arsenal vs. Everton - 11 de septiembre

- Everton vs. West Ham - 17 de septiembre

- Southampton vs. Everton - 1 de octubre

El fantasma de las lesiones de Yerry Mina

La temporada 2021-2022 para Yerry Mina en el Everton FC no fue fácil debido a las constantes lesiones musculares que le impidieron mantener cierta continuidad de partidos. Sin embargo, el defensor central está en óptimas condiciones para iniciar un nuevo año en el fútbol de Inglaterra defendiendo la camiseta de los ‘Toffees’, según lo confirmó Frank Lampard, entrenador del equipo de la ciudad de Liverpool.

La primera lesión del jugador colombiano en el pasado campeonato fue el 6 de diciembre del 2021 en la fecha 15 de la Premier League, está le impidió competir por seis partidos y su regreso se dio en el encuentro ante el Norwich City en los primeros días de enero del 2022. Los problemas musculares regresaron para el mes de febrero en la visita del Newcastle United. Pasaros dos meses antes de que Yerry volviera a las canchas, en esa ocasión ante el Leicester City, sin embargo, ante el mismo rival dos partidos después volvería el problema en el cuádriceps que le hizo poner fin a la temporada.

En medio de sus vacaciones en Colombia, previo a iniciar la Premier League 2022-2023, Yerry Mina había aceptado que las constantes lesiones habían sido culpa suya por entrenarse de manera desmedida y no dar tiempo a los músculos de que sanaran de manera adecuada, “Fue una temporada difícil y frustrante, quería demostrar lo que soy y el talento que tengo. Algunas lesiones fueron por mi culpa por que siempre quiero dar el máximo y cuando el cuerpo necesitaba descanso, yo no paraba. No quería tener un descenso en mi currículum”.

